Una leyenda del United elogia a Saúl, pero desconfía de João Félix

Que el está "obsesionado" con Saúl Ñíguez no es nuevo. Durante los últimos años, decenas de veces su nombre ha salido a la paletra como gran "objetivo" de los "diablos rojos" en el mercado de fichajes. En Old Trafford gusta y mucho. Podría decirse que Saúl es el "amor platónico" del United. Un amor, hasta ahora, imposible. Primero, porque Saúl es feliz en el Atleti y está 100% volcado en el proyecto de Simeone. Y segundo, porque el ilicitano tiene contrato con el Atlético hasta 2026 y además, una cláusula disuasoria de 150 millones de euros.

No obstante, a pesar de que Saúl parece inamovible del Atleti, una de las grandes leyendas del Manchester United, Paul Ince, ahora comentarista de TV, considera que Saúl sería ideal para su equipo y le ha halagado públicamente. Si en la prensa inglesa se ha especulado mucho, ahora Ince ha dado un paso más allá para ponderar la figura del jugador español: “Lo que quieren los hinchas de United es jugadores que les emocionen, héroes en su equipo", comentó en el ‘Daily Star’.

Ince lanzó su teoría: "Miras al City . Tienen a Agüero, De Bruyne y Silva, al menos tres leyendas. Es lo mismo ahora con el . El United no tiene eso en este momento. He visto a Saúl durante los últimos años y realmente me gusta. Tiene una construcción de juego espectacular y puede marcar algunos goles importantes”, aseguró Ince, para después añadir "aún es joven, con mucho potencial. No será barato, seguro, pero hay que pensar qué sucederá si Pogba se marcha", comentó.

Por último, Ince también se refirió a Joao Félix, otro de los jugadores que últimamente han sido relacionados con el United para un futuro: “También se habla de Joao Félix, pero tuvo problemas en , y creo que en la Premier hay aún más intensidad, habría que pensar si realmente es un futbolista que podría jugar ahora mismo en la Premier”, señaló.