¡Una leyenda del Real Madrid, entrenador de un club de cuarta división!

El club brasileño North Esporti, que compite en la Cuarta División, anunció el nombramiento del español Míchel Salgado como director técnico del equipo a partir de la temporada 2027, en su primera experiencia al frente de un cuerpo técnico desde su retirada del fútbol.

El club, con sede en la ciudad de Montes Claros, en el estado de Minas Gerais, señaló en un comunicado a través de sus cuentas oficiales: "Bienvenido. Míchel Salgado es el nuevo director técnico del North para la temporada 2027", subrayando que el equipo se beneficiará de la experiencia, el liderazgo y la mentalidad competitiva del exlateral español.

Salgado, de 50 años, asumirá la dirección del North en sustitución del brasileño Kléberson, exjugador de la selección de Brasil y campeón del Mundial 2002, quien dirigió al equipo hasta el mes en curso.

Salgado, que habló en portugués durante un vídeo difundido por el club desde Dubái, expresó su entusiasmo por la nueva experiencia, afirmando: "Me encantan los retos, tengo muchas ganas de viajar a Brasil y estoy preparado para lograr grandes resultados", antes de aparecer en el vídeo firmando su contrato junto al presidente del club, Victor Oliveira.

El North se prepara para afrontar una temporada excepcional en 2027, después de haberse coronado este año con el título de la Copa Troféu Independência, lo que le aseguró un lugar en el Campeonato Brasileño de la Cuarta División y en la Copa de Brasil, en su primera participación en las competiciones nacionales.

El club North Esporti fue fundado en 2022 y conquistó el título de la Segunda División del campeonato regional de Minas Gerais en 2025, antes de participar por primera vez este año en la Primera División del Campeonato Mineiro.

Salgado, por su parte, afronta su primera experiencia real como director técnico, después de que sus anteriores experiencias en los banquillos se limitaran a trabajar como asistente de Javier Aguirre en el cuerpo técnico de la selección de Egipto entre 2018 y 2019, además de asumir el cargo de entrenador interino del club chipriota Pafos.

Se espera que Salgado llegue a Brasil el próximo mes de noviembre para iniciar los preparativos con el North de cara a la nueva temporada.

Salgado cuenta con una destacada trayectoria con la camiseta del Real Madrid, club español cuyos colores defendió durante 10 temporadas entre 1999 y 2009, disputando 371 partidos, en los que se coronó con 11 títulos, entre ellos dos de la Liga de Campeones de Europa y cuatro de la Liga española, además de 3 Supercopas de España, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Salgado también disputó 53 partidos internacionales con la selección española y participó en el Mundial 2006 y en la Eurocopa 2000, antes de comenzar ahora un nuevo capítulo en su carrera desde los banquillos.