Una leyenda del fútbol francés prevé una victoria fácil del París ante un Liverpool «desastroso»

El Parque de los Príncipes acogerá un apasionante duelo europeo cuando el París Saint-Germain reciba al Liverpool el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

Los parisinos llegan al partido con la moral por las nubes tras su importante victoria por 3-1 ante el Toulouse en la Liga francesa, un triunfo que refleja una buena estabilidad técnica y da al equipo un gran impulso antes de la gran prueba continental.

Por su parte, el Liverpool visita la capital francesa cargado de una gran decepción tras la abultada derrota por 4-0 ante el Manchester City en la Copa de Inglaterra.

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Dugary prevé que el París se decida en la ida

Christophe Dugarry, leyenda del fútbol francés, calificó el rendimiento del Liverpool esta temporada como desastroso, en declaraciones a la cadena «RMC Sport»: «Sinceramente, será un partido muy fácil. El Liverpool es un desastre: 14 victorias, 10 derrotas y 7 empates desde el inicio de la temporada en la liga. La diferencia de nivel es enorme, y el París Saint-Germain sentenciará su clasificación en el partido de ida».

Dugarry señaló la falta de compenetración colectiva y de vitalidad física de los Reds, en comparación con un equipo parisino lleno de energía y preparación: «¿Han visto jugar al Liverpool? No tienen energía, carecen de velocidad en el juego; es cierto que cuentan con jugadores técnicamente destacados, pero el equipo juega con mucha lentitud».

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Dugarry añadió: «Cuando veas el entusiasmo que ha demostrado el París, tras recuperar su forma física y su fortaleza mental, no habrá comparación posible. ¡Será una goleada! Encajaron cuatro goles ante el Manchester City, pero el impulso de la segunda mitad de la temporada juega a su favor».

La leyenda francesa destacó el sólido historial del París frente a los clubes de la Premier League: «Todos los equipos ingleses han perdido contra el París Saint-Germain en el último año y medio, y ahora todos temen enfrentarse a los parisinos. Les garantizo que llegarán al Parque de los Príncipes aterrorizados».



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