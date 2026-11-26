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El nombre del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, se ha relacionado con un traspaso al Real Madrid en varios mercados de verano.

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El pasado verano no fue una excepción, ya que Enrique Riquelme, entonces candidato a la presidencia del Real Madrid, aseguró que haría todo lo posible por fichar al delantero noruego.

El diario Sport ha recogido las declaraciones de Gary Neville, exestrella del Manchester United, durante su participación en el pódcast The Overlap, donde afirmó que Haaland acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid.

«Estoy totalmente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, y quizá a final de temporada», aseguró la leyenda de Inglaterra.

Gary Neville no se quedó ahí, sino que se atrevió a pronosticar cómo será la nueva delantera del conjunto blanco.

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«Creo que el brasileño Vinícius Júnior se marchará del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé pasará a la banda izquierda y Erling Haaland será el delantero centro del Real Madrid», señaló Gary Neville.

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Cabe recordar que Erling Haaland, de 26 años, renovó el año pasado su contrato con el Manchester City hasta el verano de 2034, aunque la situación del club inglés en el caso de las presuntas infracciones financieras podría cambiar por completo el panorama.

El Manchester City atraviesa un mal momento en cuanto a resultados en la Premier League con su entrenador, el italiano Enzo Maresca, que asumió el cargo tras la marcha de Pep Guardiola.

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El City no conoce la victoria en las últimas cuatro jornadas de la Premier League, en las que perdió ante el Aston Villa, el Brighton y el Nottingham Forest, y empató con el Fulham.

Además, el Manchester City empató 2-2 ante el Nápoles italiano en la quinta jornada de la Champions League, por lo que se sitúa en la octava posición con 10 puntos.