Kylian Mbappé continúa firmando cifras impresionantes con el Real Madrid, ya que ha marcado siete goles y ha dado una asistencia en apenas seis partidos en todas las competiciones esta temporada.

Tras dos temporadas excepcionales con el Real Madrid, en las que marcó 44 goles y luego 42 goles respectivamente, el delantero francés sigue generando una gran expectación entre la afición madridista.

Para ellos, sus estadísticas individuales no son suficientes, pues ahora anhelan ver al Real Madrid conquistar títulos.

Es una exigencia que comprende perfectamente Bixente Lizarazu, exestrella de Francia, tal y como explicó este domingo en el canal "Téléfoot".

Y dijo: "¿Qué necesita Kylian para ganarse el cariño de todos en Madrid? Tiene que ganar la Liga de Campeones, eso está claro. Ganar la Liga de Campeones hace historia para cualquier club".

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Y continuó: "A la afición no le importa quién es el máximo goleador de la Liga. Lo que realmente quieren es que el Real Madrid gane la Liga de Campeones y el título de LaLiga, y después, si hay algunas recompensas más, estarán contentos".

Y concluyó: "Eso es lo que esperan. Si se le hacen críticas a Kylian, no tienen que ver con la definición de las jugadas, sino con el hecho de que un gran jugador debe ganar grandes títulos. ¡El mensaje está claro!"