¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Una leyenda de Francia revela el error fatal de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
B. Lizarazu
K. Mbappe
España
Francia

Un mensaje duro

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Continúa la polémica en torno al Balón de Oro en Francia, después de que su estrella más destacada, Kylian Mbappé, perdiera el premio por una diferencia de 28 puntos respecto a Harry Kane.

El exjugador de Francia Bixente Lizarazu analizó, en el canal Téléfoot, el motivo por el que Mbappé quedó en segunda posición, señalando las razones que quizá provocaron que perdiera los pocos votos que necesitaba para ganar el Balón de Oro.

Declaró: "Nos ofreció un Mundial espléndido; yo creía que era un líder firme de la selección francesa, que transmitía un mensaje fuerte al equipo. Pero después, con el Balón de Oro, perdió el control por completo. Eso no me gustó nada".

Lee también: Mourinho regresa al estadio del Racing 15 años después: ¡todo ha cambiado salvo la bandera del Barcelona!

Y continuó: "Derivó hacia una actitud individualista excesiva, carente de humildad, centrada en promocionarse a sí mismo y que ignora en cierto modo a los demás. Dio la impresión de ser el único importante y de que no existía nadie más. ¿Le perjudicó eso? No lo creo, porque al final la decisión estaba en manos de 100 periodistas de 100 países".

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

Y añadió el exfutbolista campeón del Mundial de 1998: "Mbappé debe ahora volver a la selección francesa centrándose en el trabajo colectivo. Porque pase lo que pase, son los valores del equipo los que llevarán a Francia a ganar. Y viene de un período en el que no ha conseguido ningún título con sus clubes ni con sus selecciones nacionales".

Y lo dejó con una última idea para el futuro, donde dijo, según lo recogido por el diario Marca: "Puedes marcar muchos goles, pero tienes que ayudar a tu equipo a ganar. Eso es lo más importante".

Lee también: El resquicio de Mourinho y el indicio parisino: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google