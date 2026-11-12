Una lesión sospechosa: ¿ha comenzado la guerra entre Mbappé y Zidane?

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La ausencia de Kylian Mbappé en los entrenamientos de la selección de Francia antes del duelo ante Italia no fue una simple noticia médica pasajera, ya que el momento llegó en un instante de gran sensibilidad dentro de la concentración de los Bleus, después de que informes de prensa franceses revelaran la tensión en la relación entre el capitán del combinado y su entrenador Zinedine Zidane, en el marco de desacuerdos relacionados con su posición dentro del campo y la forma en que es utilizado, además de un ambiente nada ideal en el vestuario.

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Y mientras Zidane esperaba poder contar con los servicios de su estrella durante los dos cruciales duelos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, llegaron las noticias de que Mbappé sufría un problema muscular en el isquiotibial, lo que dejaba su participación ante Italia fuera de los planes según un informe del diario "L'Équipe", manteniéndose la esperanza de que llegue a tiempo para el duelo ante Turquía.

Las dudas aumentaron con el anuncio de la convocatoria oficial del francés Senny Mayulu, jugador del Paris Saint-Germain, para incorporarse a la selección absoluta, en su primera convocatoria, con el fin de compensar la falta de efectivos que sufre Zidane, tras perder a varios elementos por lesiones, en un momento en el que la situación del capitán de la selección sigue bajo expectación.

Más tarde, Zidane confirmó estas dudas y las convirtió en realidad, anunciando la ausencia de Mbappé para el choque ante la Azzurra.

Pero la pregunta que se impone ahora va más allá de la naturaleza de la lesión y la duración de la ausencia: ¿sufre realmente Mbappé un nuevo problema físico, o el momento de la crisis refleja la ampliación de la brecha entre él y su entrenador, al inicio de un proyecto que se suponía representaría una nueva etapa dorada para la estrella francesa?

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Una lesión en un momento que genera interrogantes

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Los interrogantes en torno a la situación de Mbappé aumentan si se tiene en cuenta su estado técnico y físico antes de incorporarse a la selección.

El jugador vive un período destacado con el Real Madrid, después de ser elegido oficialmente mejor jugador de la Liga española durante el mes de octubre, tras marcar 4 goles en 3 partidos, entre ellos un doblete ante el Sevilla y otro decisivo en el Clásico ante el Barcelona.

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Y según las estadísticas oficiales publicadas por LaLiga, Mbappé terminó el mes con un registro de 11 goles y dos asistencias en la competición, además de disputar los 12 partidos del Real Madrid en el torneo durante la presente temporada hasta ese momento, con un total que superó los 1000 minutos.

El inicio del conflicto: Dembélé desplaza a Mbappé de su posición preferida

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Las raíces de la crisis entre Mbappé y Zidane, según lo que reveló el diario "L'Équipe" y recogieron medios franceses y españoles, se remontan a la primera concentración del nuevo entrenador con la selección de Francia, cuando tomó una decisión táctica que no fue del todo bien recibida por el capitán de Les Bleus.

Zidane decidió ubicar a Mbappé en la banda izquierda, en lugar de la posición de delantero puro que solía ocupar durante el último período, otorgando a Ousmane Dembélé el rol de punta, en un intento de aprovechar las capacidades de la estrella del Paris Saint-Germain en la profundidad ofensiva.

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La decisión fue delicada para Mbappé, que se ve a sí mismo como un delantero puro, especialmente después de que esa posición se convirtiera en una parte esencial de su evolución con el Real Madrid, además de su deseo de ser el jugador central del proyecto ofensivo de la selección.

"L'Équipe" describió este cambio como una decisión que puede interpretarse como un retroceso en el estatus de un jugador frente al ascenso del otro, en referencia a la ubicación de Mbappé en la banda en beneficio de Dembélé en la profundidad.

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Un nuevo relato desvela los entresijos del enfrentamiento

Y en un nuevo giro que aumenta el misterio en torno a la naturaleza de la relación entre Zidane y Mbappé, el presentador de televisión francés Cyril Hanouna reveló detalles de un supuesto diálogo tenso que reunió a ambas partes dentro de la concentración de la selección de Francia, a raíz de la postura del capitán de Les Bleus respecto a la participación ante Italia.

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Hanouna afirmó, durante su aparición en el programa "Tout beau, tout neuf" del canal W9, que Mbappé expresó reservas sobre su disponibilidad para participar, ante las lesiones que sufren varios jugadores de la selección, antes de que Zidane respondiera con firmeza, según su relato, diciéndole que no iba a participar en el partido, y añadiendo: "Te quedarás en tu sitio".

El presentador francés señaló que Zidane no tratará a Mbappé con la misma indulgencia que mostró el anterior entrenador Didier Deschamps, considerando que el nuevo técnico impone reglas más estrictas dentro de la selección, y afirmó además que existe tensión entre el delantero francés y algunos de sus compañeros en el vestuario, y no solo con el director técnico.

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Hanouna agregó que Zidane dejó la puerta abierta a la participación de Mbappé en el próximo duelo ante Turquía, con la condición de que el jugador cumpla las instrucciones y se comporte de forma adecuada dentro de la concentración.

Y pese a la gravedad de este relato, sigue siendo una afirmación atribuida al presentador francés, y no se ha emitido confirmación independiente sobre los detalles del supuesto diálogo, pero añade una nueva dimensión a los interrogantes que rodean la relación entre Mbappé y Zidane, especialmente al coincidir la crisis con las noticias relativas a la lesión del capitán de la selección francesa.

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La crisis del vestuario: ¿ya no cuenta Mbappé con el consenso?

Lo más complejo es que los posibles conflictos no atañen únicamente a Zidane, ya que los informes publicados por "L'Équipe" revelaron la existencia de un enfriamiento en la relación de Mbappé con algunos de sus compañeros dentro de la selección francesa, en un desarrollo que supone un cambio respecto al ambiente al que el jugador estaba acostumbrado durante sus años anteriores.

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Los informes vinculan parte de este ambiente con la competencia entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro de 2026, y las declaraciones mutuas que lo acompañaron a través de los medios, antes de que la estrella del Madrid intentara contener la situación con contactos personales.

Mbappé había confirmado en declaraciones al diario "L'Équipe" el pasado 21 de septiembre que no existía conflicto con Dembélé, diciendo que su compañero es amigo suyo y que su relación no se había visto afectada por la competencia por el premio.

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Pero los informes más recientes hablaron de la sensación de aislamiento de Mbappé dentro del vestuario, y de su intento de ampliar su círculo de relaciones con algunos jugadores, entre ellos Rayan Cherki, Marcus Thuram y Michael Olise, unos intentos que no necesariamente obtuvieron la respuesta esperada de todos sus compañeros.

Precedentes con Deschamps: ¿elige Mbappé sus batallas internacionales?

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No se pueden analizar las dudas actuales sin volver a la relación anterior entre Mbappé y el exentrenador de Francia Didier Deschamps, que vivió a su vez períodos de polémica sobre el compromiso del jugador con su participación en las concentraciones internacionales.

Los hechos más destacados se dieron en el otoño de 2024, cuando Mbappé se ausentó de las concentraciones de octubre y noviembre, pese a aparecer con el Real Madrid durante ese período.

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En octubre, Deschamps no lo convocó tras su regreso de una lesión muscular, pese a participar como suplente ante el Lille en la Liga de Campeones de Europa, y después aparecer como titular ante el Villarreal en la Liga española.

Y en noviembre, el entrenador francés sorprendió a todos al dejarlo fuera de nuevo, pese a que el jugador anunció su deseo de incorporarse a la selección, algo que el propio Deschamps confirmó, aclarando que la decisión fue excepcional y concernía únicamente a aquella concentración.

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El hecho provocó amplias críticas, especialmente porque Mbappé podía participar con el Real Madrid, mientras se ausentaba de la selección, y algunos llegaron a poner en duda la naturaleza de sus prioridades durante los períodos de parón internacional.

Pero es importante no reducir aquel hecho a una acusación de evasión al jugador, pues Deschamps aclaró que sus decisiones estaban ligadas a la valoración de la disponibilidad y las circunstancias que rodeaban al jugador, y Mbappé regresó además a la selección en marzo de 2025.

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Este trasfondo revela que la polémica sobre el compromiso de Mbappé con la selección no es nueva, y que el jugador ya se había encontrado antes en medio de interrogantes similares, incluso cuando no había pruebas de que buscara alejarse deliberadamente.

Una lesión previa con Zidane: un inicio que no fue ideal

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La paradoja es que la relación de Mbappé con Zidane vivió ya un desarrollo médico similar al inicio de la trayectoria del entrenador con la selección.

El pasado 25 de septiembre, durante el primer partido de Zidane al frente del cuerpo técnico de Les Bleus ante Turquía, Mbappé marcó el único gol de la victoria, pero salió después por supuestas molestias en la rodilla izquierda, y se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 58.

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Zidane anunció tras el encuentro que el estado del jugador no permitía arriesgar su continuidad, subrayando la necesidad de que regresara a Madrid para recibir tratamiento, antes de que la Federación Francesa de Fútbol confirmara que sufría una lesión en los tendones.

Y, en efecto, Mbappé se ausentó de los tres partidos siguientes de la selección, después de confirmarse su exclusión del resto de la concentración.

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¿Perderá Zidane a su estrella?

La paradoja parece ser que Zidane asumió las riendas de la selección francesa en medio de un gran apoyo de Mbappé, pues este último fue uno de los principales defensores de la idea de que la leyenda del Real Madrid dirigiera a Les Bleus.

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Se suponía que la relación entre ambos representaría un punto fuerte para el nuevo proyecto, dado el estatus histórico que Zidane tiene para Mbappé, y el aprecio mutuo entre las dos partes.

Pero los primeros meses revelaron que el respeto mutuo no basta necesariamente para garantizar la armonía técnica, especialmente cuando se trata de un jugador de la talla de Mbappé, acostumbrado a ser el eje del proyecto ofensivo en cualquier equipo cuya camiseta vista.

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Y ahora, Zidane se encuentra ante una prueba temprana, después de que la lesión de su capitán coincidiera con informes que hablan de diferencias tácticas y tensión entre ambas partes, además de la sensación de incomodidad de la estrella del Madrid dentro del vestuario.

Y mientras Zidane espera el regreso de Mbappé, queda la pregunta más importante: ¿podrá el entrenador contener a su gran estrella y devolver la relación a su cauce normal, o las diferencias tempranas se convertirán en una guerra que amenace su proyecto con la selección francesa?

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En cuanto a hablar de una lesión política o de que Mbappé se ausente deliberadamente, sigue hasta ahora dentro del círculo de las especulaciones que no respaldan pruebas fiables, pero la coincidencia del problema físico con las diferencias declaradas hace difícil ignorar los interrogantes que rodean el futuro de la relación entre ambas partes.

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