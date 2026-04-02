Una lesión inesperada... ¿Se perderá Youssef El-Nesyri el partido entre Al-Ittihad y Al-Hazm?

El marroquí Youssef El Nsiri, delantero del Al-Ittihad de Yeda, ha despertado la preocupación de la afición del equipo antes del partido contra el Al-Hazm en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ittihad recibe a su rival Al-Hazm mañana viernes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que Al-Nusairi se limitó a realizar entrenamientos individuales el miércoles, sin participar en los entrenamientos colectivos, debido a una lesión.

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Esta lesión provocó la ausencia del delantero marroquí en el partido amistoso que el Al-Ittihad disputó contra Al-Wehda el pasado lunes, antes de que volviera a los entrenamientos colectivos el martes, aunque el miércoles volvió a entrenar en solitario.

La afición del Al-Ittihad espera que Al-Nusairi pueda disputar el partido contra Al-Hazm, sobre todo porque es el delantero titular del equipo, tras incorporarse a sus filas durante el pasado mercado de invierno, procedente del Fenerbahçe, para suplir la marcha del francés Karim Benzema al Al-Hilal.

Desde entonces, el jugador de 28 años ha disputado nueve partidos con el equipo de la costa occidental, en los que ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia.