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La última victoria del Paris Saint-Germain ha quedado empañada por la grave lesión de la joven promesa Desire Doue. El delantero tuvo que abandonar el campo entre lágrimas durante la primera parte del partido de Ligue 1 del sábado, lo que dejó a Luis Enrique ante preguntas difíciles sobre la profundidad de su plantilla.

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La lesión de Doue empaña el triunfo en Niza

El Paris Saint-Germain mantuvo su gran racha en la competición nacional con una trabajada victoria por 3-2 a domicilio ante el Niza, pero el resultado quedó empañado por la angustiosa lesión de Doue. El delantero de 21 años acababa de adelantar a su equipo tras una asistencia de Achraf Hakimi cuando se lesionó en el minuto 39.

Al intentar proteger el balón, la rodilla derecha de Doue pareció torcerse de forma antinatural, pese a que no hubo contacto con Sofiane Diop, del Niza. Sus compañeros y el personal médico advirtieron de inmediato la gravedad de la situación al ver al joven agarrarse la pierna con gestos de dolor.

El internacional francés acabó siendo retirado en camilla entre lágrimas y recibió una ovación de apoyo de las dos aficiones en el Allianz Riviera. Ferran Torres entró en su lugar y más tarde marcó el tercer gol, a la postre decisivo, pero el ambiente tras el partido siguió siendo sombrío.

Los primeros indicios apuntan a que los servicios médicos del club temen una posible rotura del ligamento cruzado, que exigiría un largo periodo de rehabilitación. La lesión supone un duro golpe para un jugador que se había consolidado como pieza clave del ataque parisino durante su impresionante racha de 12 victorias consecutivas.

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Enrique confirma que la lesión es «grave»

Enrique compareció ante los medios poco después del pitido final y no restó gravedad a la situación. El técnico español, cuya plantilla ha sufrido numerosas bajas esta temporada, se mostró visiblemente preocupado al hablar del estado de su joven delantero.

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«Tendremos que esperar hasta mañana para saberlo, pero es una lesión grave. Está triste y preocupado. Volverá más fuerte que nunca», declaró Enrique ante los medios. El entrenador subrayó que el club debe esperar a los resultados de las pruebas médicas definitivas, previstas para el domingo, para determinar el alcance exacto de la lesión.

En una entrevista con Ligue 1+, Enrique profundizó en la situación y reiteró su valoración, al tiempo que reconoció la dura realidad del deporte de élite. «Es una lesión grave, está claro. Pudimos verlo por televisión. Es la vida de los futbolistas profesionales de muy alto nivel; podemos ver situaciones así casi en cada jornada. Hay que aceptarlo. Estoy seguro de que podrá recuperarse muy bien y de que volverá aún más fuerte. He podido hablar con él, está en el vestuario. Tenemos que esperar a las pruebas definitivas para saber exactamente qué lesión tiene, pero es una lesión grave», explicó el entrenador del PSG.

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Problemas para confeccionar el equipo y planes de fichajes

La baja de Doue resulta especialmente dolorosa para el vigente campeón de Francia por los lesionados que ya tiene. Enrique afronta el resto de la temporada sin Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido de Champions League contra el Barcelona en octubre.

Pese a la creciente acumulación de bajas, Enrique insistió en que el club se apoyará en la fuerza del grupo en lugar de dejarse llevar por el pánico en el próximo mercado de fichajes. Preguntado por posibles refuerzos en enero, el entrenador mantuvo la calma. «Somos un equipo de verdad. Siempre estamos abiertos al mercado de fichajes. No es porque haya dos jugadores lesionados que no pueden jugar durante un determinado número de partidos… Tenemos otros jugadores en el equipo. Lo superaremos como equipo. No es la primera vez», afirmó con rotundidad.