Compartir Sigue a GOAL en Google

El Al-Nassr ha sufrido un duro golpe antes del esperado clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli, en la Liga Roshn Saudí, tras confirmarse la baja por lesión de uno de sus jugadores más destacados.

Anuncios

El Al-Nassr visitará al Al-Ahli pasado mañana, viernes, en el estadio Alinma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Según el diario saudí Al Riyadiyah, el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, ha decidido dejar fuera de la convocatoria que viajará a Yeda al extremo y lateral Ayman Yahya y al defensa Nader Al-Sharari.

El Al-Nassr realizará el último entrenamiento antes del clásico mañana jueves por la mañana en las instalaciones de Dar Al-Nassr, en Riad, la capital saudí, antes de desplazarse a Yeda para preparar el encuentro.

El periódico explicó que el motivo de las ausencias es que ambos jugadores no están en plenas condiciones para disputar el clásico, ya que todavía no se han recuperado por completo de las lesiones que sufrieron en las últimas semanas.

Anuncios Anuncios

Ayman Yahya es uno de los futbolistas predilectos de la afición del Al-Nassr, sobre todo en el lateral izquierdo, puesto en el que los seguidores han pedido a Postecoglou en más de una ocasión que lo alinee.

Related Topics

Próximos partidos AHL 1ª División 12:30 ALN

Sin embargo, el técnico australiano no cuenta demasiado con él, ya que prefiere apostar por el otro lateral izquierdo, Saad Al-Naser, o desplazar al central español Íñigo Martínez a esa posición en algunos partidos.

El jugador de 25 años ha disputado 12 partidos con el conjunto capitalino desde el inicio de la presente temporada en todas las competiciones, en los que no ha logrado marcar ningún gol, aunque ha repartido dos asistencias.

Anuncios

Por su parte, Nader Al-Sharari no ha conseguido hacerse un hueco en el once titular del Al-Nassr desde que llegó procedente del Al-Shabab en el verano de 2025, ante la competencia de Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri y el francés Mohamed Simakan.

Desde su llegada al Al-Awwal Park, el futbolista de 30 años solo ha disputado 16 partidos, todos ellos como suplente, y apenas 3 en la presente temporada, sin haber marcado ni dado ninguna asistencia.

Anuncios

El clásico tiene una importancia especial para el Al-Ahli y el Al-Nassr, sobre todo porque será decisivo en la lucha por el título de la Liga Roshn esta temporada.

El Al-Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a nada menos que 9 puntos del líder, el Al-Hilal.

Anuncios

Por su parte, el Al-Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos del Al-Hilal y empatado con el Al-Qadsiah, segundo, del que solo lo separa la diferencia de goles.

Más allá de la Liga Roshn, el Al-Ahli ocupa la sexta posición de la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC con 8 puntos, fruto de dos victorias y dos empates, sin haber perdido todavía ningún partido.

Anuncios

Por su parte, el Al-Nassr es séptimo en la zona Oeste del torneo continental con 6 puntos, fruto de dos victorias y una derrota, y aún tiene pendiente un partido aplazado ante el Al-Wasl emiratí.

En la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al-Ahli superó los dieciseisavos de final tras imponerse al Al-Anwar por 2-1, y se prepara para medirse al Al-Ula el próximo lunes 11 de enero en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

Anuncios

El Al-Nassr también se clasificó para los octavos de final del torneo tras ganar el derbi de Riad ante el Al-Diriyah por 4-1, y se enfrentará al Al-Kholood también el próximo lunes 11 de enero en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí.

Además, ambos equipos se preparan para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait: el Al-Ahli se medirá al Al-Qadsiah el próximo 19 de diciembre, un día antes del partido entre el Al-Nassr y el Al-Kholood, y, si ambos se clasifican, se verán las caras en la final el día 23 de ese mismo mes.