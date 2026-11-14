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La abultada derrota ante Dinamarca no fue solo una mala noche en el recorrido de Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA, sino que volvió a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de la capacidad de la selección para afrontar los grandes partidos, después de verse incapaz de competir con su rival en los momentos decisivos.

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Rúben Dias, defensa de la selección de Portugal, reconoció que Dinamarca mereció la victoria por 4-1 en el duelo que ambos disputaron el sábado, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, al considerar que la derrota dejó al descubierto aspectos que su equipo debe mejorar antes del último partido.

Dias afirmó, en declaraciones recogidas por el diario portugués "O Jogo": "Ante todo, Dinamarca fue mejor, tiene un equipo de gran calidad y lo sabemos. Necesitábamos ofrecer nuestro mejor nivel para conseguir la victoria, pero ellos impusieron su dominio en fases decisivas del partido".

Y añadió: "También marcaron sus goles en momentos clave, como el primer gol, que llegó justo antes del final de la primera parte, lo que cambió un poco la naturaleza del partido, después de que el juego hubiera estado bastante igualado".

Prosiguió: "En la segunda parte, mientras intentábamos recuperar el equilibrio, marcaron el segundo y el tercer gol, lo que nos desanimó. Es una lección para nosotros; no nos sorprendió su nivel, porque nos hemos enfrentado a ellos muchas veces antes, pero no fuimos lo suficientemente buenos y tenemos que ofrecer un mejor rendimiento".

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El defensa de Portugal habló sobre las principales causas del desequilibrio en el rendimiento de su equipo, diciendo: "El problema empezó cuando lograron hacerse con la posesión del balón de forma peligrosa, mientras que nosotros no conseguíamos sentirnos cómodos con ella, lo que nos desgastó y generó una situación de desequilibrio".

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Y aclaró: "Todo empezó a partir de ese punto, luego las cosas fueron a más y aparecieron otros problemas durante el partido". Pese a la dureza del resultado, Dias subrayó que la derrota no borra lo que la selección portuguesa ha logrado a lo largo de su recorrido en el grupo, asegurando que las altas aspiraciones del equipo le obligan a tomarse en serio la derrota en cada partido.

En este sentido, declaró: "La derrota tiene su peso y su impacto, especialmente con la ambición que tenemos de ganar en cada partido. Somos líderes del grupo, y llegar a esta posición ha requerido mucho trabajo, y todavía nos queda un partido para sellar lo que hemos conseguido".

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Dias concluyó sus declaraciones subrayando la necesidad de aprender de la derrota ante Dinamarca y de trabajar para corregir los errores antes del último encuentro, previsto para el próximo martes ante su homóloga de Gales, en el afán de Portugal por confirmar su liderato del grupo. Esta es la primera derrota del equipo del técnico Jorge Jesus en el grupo que encabeza con 12 puntos. Por su parte, la selección de Dinamarca aumentó su cuenta a 9 puntos, mientras que la selección de Noruega elevó su cuenta a 6 puntos esta tarde, tras vencer a Gales por 3-1, en la misma jornada.

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