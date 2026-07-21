Un informe español se burló de una "teoría conspirativa" que calificó de extraña, difundida entre algunos aficionados argentinos en las redes sociales, en un intento de explicar la derrota de la selección de su país ante España en la final del Mundial 2026.

La selección española había resuelto el partido final a su favor con un gol a cero, para conquistar el título mundial, en un encuentro en el que impuso su abrumadora superioridad técnica sobre la selección argentina, aunque esa ventaja no se reflejó de forma significativa en la diferencia del marcador.

Según el diario Mundo Deportivo, varios usuarios de la plataforma "X" compartieron, tras el partido, un vídeo de Lionel Messi mientras hablaba con los jugadores de la selección argentina dentro del vestuario, antes de dirigirse al terreno de juego para disputar la final, y consideraron que las palabras del capitán de la selección quizá contenían indicios de que existía una situación anormal dentro del equipo.

En el vídeo aparece Messi intentando tranquilizar a sus compañeros antes del partido, diciendo: "Vamos, chicos, tranquilidad, lo más importante es que estemos tranquilos, pensar solo en jugar y olvidarnos de todo lo demás, pensar en nuestra afición y pensar en jugar".

El diario añadió que algunos aficionados argentinos fueron más allá, al considerar que "la tranquilidad de los jugadores y el hecho de que no mostraran mucho entusiasmo en aquellos momentos quizá era una prueba de que entraron a la final atados o afectados por un factor desconocido", en un intento de encontrar una explicación fuera del campo al rendimiento que ofreció la selección ante España.

"Mundo Deportivo" se burló de estas especulaciones y las describió como una "teoría conspirativa loca", al considerar que algunas voces intentan buscar explicaciones misteriosas para justificar el flojo rendimiento y la derrota ante la selección española, en lugar de reconocer la superioridad de España en el partido.

El diario señaló que las palabras de Messi, cuyo objetivo evidente era calmar a los jugadores e instarlos a concentrarse antes del partido, fueron interpretadas de una manera distinta por parte de algunos aficionados, hasta convertirse en material para una teoría conspirativa que sostiene que los jugadores de Argentina no entraron a la final con toda su libertad o concentración.

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