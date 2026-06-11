Una jugada emocionante que ha revelado sus intenciones... El primer gol de Mourinho le abre las puertas al Real Madrid

Varios medios informan de que el defensa croata Josko Gvardiol ha pausado las negociaciones para renovar con el Manchester City. Esto podría dar al Real Madrid la opción de ficharlo en el próximo mercado, ante el interés del entrenador portugués José Mourinho.

Según el diario español «AS», Mourinho, que perfila su nuevo proyecto en el club blanco, ve en el central y lateral izquierdo croata la pieza ideal para reforzar la defensa.

Tras analizar la plantilla, el técnico concluye que hace falta más equilibrio entre defensa y ataque.

Aunque el equipo ya cuenta con opciones ofensivas por la derecha, el técnico busca un lateral izquierdo que aporte solidez defensiva, y Gvardiol y el italiano Riccardo Calafiori son los candidatos principales.

Gvardiol es la prioridad de la directiva madridista, pese a la complejidad del fichaje. Pese a algunas lesiones la pasada temporada, el City lo ve como pieza clave por su nivel deportivo y su influencia positiva en el vestuario.

El club inglés pagó unos 90 millones de euros al Leipzig en 2023 para ficharlo.

Pese a ello, el City le ofreció una renovación tras el curso, pese a que su vínculo vence en 2028, para blindarlo.

Pese a ello, el Real Madrid ha recibido un impulso anímico: el defensa pidió tiempo al City para decidir su futuro, lo que alimenta la esperanza blanca.

Ahora concentrado con Croacia en el Mundial 2026, dispone de más tiempo para valorar su futuro.

Los informes señalan que la opción de fichar por el Real Madrid le atrae, aunque no quiere precipitarse.

El Real Madrid sabe que negociar con el City no será fácil, ya que el equipo inglés rara vez deja marchar a sus estrellas, aunque los recientes cambios en el club podrían abrir la puerta a nuevas opciones para algunos jugadores.

Mientras tanto, el club blanco sigue buscando refuerzos, especialmente en el centro del campo, para conformar una plantilla que luche por todos los títulos.