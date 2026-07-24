Una de las estrellas de la Roshn Saudi League entró con fuerza en el foco de atención durante los últimos días, después de llamar la atención con sus destacadas actuaciones, convirtiéndose en objetivo de varios clubes que buscan reforzar sus filas antes del inicio de la nueva temporada, en una operación que podría vivir una competencia inesperada durante el mercado de fichajes de verano.

Según lo que informó el periodista Sacha Tavolieri, el defensa saudí Ahmed Al-Sayahi, jugador del club Al-Riyadh, se ha convertido en objeto de interés de varios clubes de la Roshn Saudi League, tras la destacada temporada que ha realizado con su equipo.

Explicó que el club Al-Qadsiah es el más interesado en hacerse con los servicios del jugador, ya que goza de gran admiración dentro de la dirección técnica del club, que ve en él una de las opciones adecuadas para reforzar la línea defensiva.

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El periodista también señaló que el interés no se limita a los clubes saudíes, ya que varios clubes europeos siguen la evolución del nivel del jugador, como paso previo a la posibilidad de moverse para ficharlo durante el próximo periodo, en vista de las actuaciones que ha ofrecido durante la temporada pasada.

Este interés llega tras una temporada completa que Al-Sayahi disputó con la camiseta del Al-Riyadh, en la que logró afianzarse como uno de los defensas saudíes más destacados, hasta convertir su nombre en un asunto muy presente sobre la mesa de varios clubes dentro y fuera del reino.