El diario español "Mundo Deportivo" considera que el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim se ha postulado con fuerza como una nueva solución ofensiva dentro del Barcelona, en un momento en el que el club catalán continúa buscando un ariete, en medio de la complejidad de sus negociaciones para hacerse con el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

El periódico aseguró que el futuro del fichaje de un nuevo delantero sigue siendo incierto, ante la dificultad de cerrar la operación por Julián Álvarez y la falta de claridad sobre la alternativa que podría convencer al director técnico Hans Flick y al director deportivo Deco. Sin embargo, Hamza Abdelkarim aprovechó la oportunidad y presentó sus credenciales para liderar el ataque del equipo tras su gran actuación en el amistoso ante el Birmingham.

Señaló que el delantero egipcio, de 18 años, aprovechó de la mejor manera posible los 60 minutos que disputó en el último partido amistoso, después de marcar dos goles y demostrar que posee las características de un delantero puro, dejando patente que está preparado para reservar un lugar en el primer equipo.

Añadió que Hamza, que renunció a parte de sus vacaciones de verano tras su participación con la selección de Egipto en el Mundial 2026, se incorporó de forma anticipada a los entrenamientos del Barcelona a las órdenes de Flick, con el deseo de demostrar sus cualidades y competir por un puesto en el once titular.

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El diario recordó que el Barcelona había cedido al jugador desde el Al Ahly durante la temporada pasada para representar al equipo juvenil, antes de decidir activar la cláusula para su compra definitiva, después de que los responsables del club se convencieran de que tenían una "joya en bruto", incluso antes de su notable actuación con la selección de Egipto en el Mundial.

Explicó que Hamza no se limitó a marcar dos goles, sino que ofreció una actuación completa como delantero, ya que libró duelos físicos con los defensas, se movió constantemente para generar espacios y contribuyó a la presión sobre el rival, demostrando que es capaz de desempeñar el papel de delantero número "9".

Añadió que el primer gol llegó después de que él mismo se procurara un penalti, antes de ejecutarlo con éxito, mientras que marcó el segundo gol con el toque de un delantero rematador después de aprovechar un rechace del portero dentro del área.

"Mundo Deportivo" concluyó su informe subrayando que Hamza Abdelkarim ha presentado una sólida candidatura para liderar el ataque del Barcelona, en un momento en el que el club sigue afrontando dificultades para cerrar la operación por Julián Álvarez, algo que podría llevar a Flick a apoyarse en el delantero egipcio como una de las soluciones ofensivas durante la nueva temporada.