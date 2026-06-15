Nicky van der Gijp aconseja a Jordi Cruijff, director técnico del Ajax, que busque al nuevo ‘6’ del equipo en el Mundial.

Durante el programa Oranje Café en SBS6, el hijo de René van der Gijp reveló haber descubierto una joya durante el partido entre Costa de Marfil y Ecuador (1-0).

«Tú eres del Ajax, ¡lo tengo para ti! El Ajax lleva años buscando al número seis que vaya a ayudar a este equipo», le dice a Danny Froger.

Reconoce que acudió al partido para ver a Yan Diomandé, el joven talento marfileño del RB Leipzig seguido por el Liverpool, pero acabó fijándose en otro futbolista.

«He visto a uno con Ecuador: Pedro Vite. Juega en México, estuvo increíble. Se enfrentó a dos jugadores de Costa de Marfil de 2,85 metros y ganó casi todos los duelos», comenta entusiasmado.

«Recuperó todos los balones, siempre se los pasaba a un compañero, habla español y es una opción viable. ¡Estoy seguro de que es el jugador ideal para el Ajax!», afirma Van der Gijp.

Vite, centrocampista de 23 años, milita en el UNAM Pumas, tiene contrato hasta 2029 y Transfermarkt lo valora en 6 millones de euros. Con Ecuador actúa junto a la estrella Moisés Caicedo.