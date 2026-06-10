Una joya africana en los preparativos del Barcelona para la nueva temporada

Según la prensa catalana, el joven talento africano Ibrahim Diarra se unirá a la pretemporada del Barcelona el 13 de julio.

Se trata del joven astro maliense Ibrahim Diara, que se unirá al grupo de Hans Flick el 13 de julio en la Ciudad Deportiva del Barcelona, según el diario «Sport».

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Tras una temporada marcada por las lesiones, el joven busca aprovechar la oportunidad que no tuvo el verano pasado y demostrar su valía con el primer equipo dirigido por el técnico alemán.

Diara, maliense de 19 años, es una de las promesas de La Masía y actúa como extremo derecho.

El Barcelona iniciará la pretemporada el 13 de julio con reconocimientos médicos y pruebas físicas en la Ciudad Deportiva. Del 27 de julio al 3 de agosto se concentrará en St. George’s Park (Inglaterra).

Durante ese tiempo jugará varios amistosos, incluido el choque contra el Birmingham City en St. Andrew’s el 31 de julio.