Una joya africana... El Al Ahly arranca el mercado de fichajes de verano con una «bomba»

La directiva del Al-Ahli saudí ha cerrado los primeros fichajes del verano, tal como solicitó el alemán Matthias Jaissle.

Jaissle ya había pedido reforzar todas las líneas, sobre todo la defensa, para crear un equipo imbatible.

Según el periodista Walid Saeed, cercano a la directiva, el defensa gambiano Aboubakar Sidi, del Tromsø noruego, será el primer fichaje tras llegar a un acuerdo oficial.

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El jugador se someterá a reconocimientos médicos la próxima semana antes de firmar y anunciar su fichaje.

El joven de 18 años destaca por su polivalencia, ya que puede actuar de central o lateral izquierdo.

Según diversos medios, el Al Ahly pagará unos 7 millones de euros al club noruego para cerrar el fichaje.