¿Invasión holandesa en el Liverpool? «Arne Slot quiere fichar a otro internacional de la selección holandesa además de Denzel Dumfries»

Varios medios italianos aseguran que Teun Koopmeiners podrá dejar la Juventus el próximo verano. El internacional holandés, con 27 partidos jugados, ya ha hablado con clubes de la Premier League, según Tuttosport.

«Koopmeiners puede marcharse», publica el medio italiano, cercano a la Vecchia Signora. «Ya tiene precio: 30 millones de euros para evitar pérdidas».

Llegó el verano pasado del Atalanta por 58 millones, pero nunca alcanzó su mejor nivel en la Juventus. Esta temporada, Luciano Spalletti incluso lo recicló como defensa con resultados irregulares.

Aunque su contrato vence en 2029, podría marcharse el próximo verano. «Su entorno ya ha hablado con varios clubes de la Premier League», se asegura.

Liverpool, que ya lo quiso hace dos años y mantiene la atención con Arne Slot, podría ser uno de ellos.

Inglaterra no es el único destino: también lo siguen clubes de primer nivel de Turquía y la AS Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini.

El interés del Liverpool por Koopmeiners llama la atención porque Denzel Dumfries también suena para fichar, lo que hace pensar que Slot ignora a quienes critican la posible concentración de holandeses en el equipo.