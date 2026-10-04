Una inspiración maravillosa: Rayan Cherki responde a los rumores de conflicto con Olise

Rayan Cherki, el creador de juego del Manchester City, respondió a los rumores sobre su supuesta disputa con Michael Olise, estrella del Bayern Múnich y su compañero en la selección francesa, antes del partido ante Bélgica previsto para la noche de mañana lunes, en el cierre del actual parón internacional.

La selección de Francia disputó tres partidos durante el presente parón internacional, con victorias en dos encuentros frente a Turquía (1-0) y Bélgica (1-0), mientras empató ante Italia (1-1).

Un rumor publicado por el diario francés L'Équipe causó un gran revuelo este domingo, al asegurar que existía una disputa entre Rayan Cherki y Michael Olise, señalando que la estrella del Bayern Múnich no siempre comprendía la postura del jugador del Manchester City.

Cherki desmintió rápidamente estos rumores a través de sus cuentas en las redes sociales.

El jugador de 23 años escribió en su cuenta personal de X: «Otra calumnia más. ¡Qué inspiración tan maravillosa!».







