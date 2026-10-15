Una insólita tarjeta roja ayuda al FC Twente a salir del punto muerto ante el FC Thun

El FC Twente logró el jueves por la noche una victoria trabajada, pero muy merecida, en la Conference League. En su estadio, el Grolsch Veste, el débil FC Thun resistió durante mucho tiempo, pero la expulsión de Patrik Kristal acabó con la resistencia de los suizos. Ramiz Zerrouki marcó en el minuto 65 el único gol de la noche: 1-0.

El FC Twente dominó la primera parte, pero no consiguió reflejar su superioridad en el marcador. Ocasiones no le faltaron. Sondre Orjasaeter se topó con el portero Niklas Steffen y Wout Weghorst desvió, lanzándose al suelo, un centro raso que pasó muy cerca de la portería.

Poco antes, Daouda Weidmann había creído adelantar a su equipo, pero no pudo celebrarlo. El elegante francés había cometido una falta en la jugada previa al gol, por lo que, tras la intervención del VAR, se decidió anularlo.

Tras el descanso, al FC Twente le costó generar nuevas ocasiones, pero, cumplida una hora de juego, el equipo de John van den Brom recibió una ayuda. Después de un desafortunado choque entre Zerrouki y Kristal, el centrocampista del FC Twente vio inicialmente una tarjeta amarilla, pero, tras la intervención del VAR, se decidió que correspondía mostrarle la roja a Kristal.

El centrocampista había clavado los tacos en la parte inferior de la pierna de Zerrouki, que se deslizaba por el suelo, aunque también influyó la forma en que entró el argelino. Así, el FC Thun se quedó de repente con un hombre menos, algo que le costó caro apenas unos minutos después.

Orjasaeter inició una jugada por la izquierda y llevó el balón hasta Weidmann, que lo dejó perfectamente de tacón para Zerrouki. Este definió con el interior del pie y colocó el balón con precisión en el palo lejano: 1-0. Hubo un gran alivio en el Grolsch Veste, donde el FC Twente ya debería haberse adelantado mucho antes.

A partir de ahí, el FC Twente tenía prácticamente el partido ganado, aunque aún debía estar atento a los contraataques del FC Thun. Weidmann y Weghorst desperdiciaron ocasiones para marcar el segundo gol, pero el FC Twente no volvió a pasar apuros. Así, cerró con una victoria su primer partido de la fase de liga de la Conference League.