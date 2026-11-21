El uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid, quiso enviar un claro mensaje de apoyo a su compañero brasileño Vinícius Júnior durante la celebración del gol de la victoria ante el Celta de Vigo, en un gesto que reflejó el respaldo de los jugadores del conjunto blanco a la estrella brasileña, que necesita recuperar su relación con la afición del Santiago Bernabéu.
Los detalles de la celebración del gol de Carlos Espí, que dio al Real Madrid la victoria por 2-1, revelaron un llamativo gesto de Valverde: el capitán no se limitó a felicitar al autor del tanto, sino que se dirigió directamente a Vinícius y lo abrazó antes de llevarlo junto al resto de sus compañeros, para que estuviera presente en el momento de la celebración y recibiera el calor de la afición del Bernabéu.
El gesto llegó en un momento especialmente significativo para Vinícius, que entró como suplente en el minuto 57, con empate sin goles en el marcador, pero que enseguida logró cambiar la cara del ataque madridista al aportar al equipo más vitalidad y eficacia en el último tercio del campo.
La influencia del astro brasileño no se limitó a activar el ataque del Real Madrid, sino que tuvo un papel directo en el gol de la victoria: suyo fue el centro que provocó el rechace que le quedó a Carlos Espí, quien mandó el balón al fondo de la red en el minuto 85 y selló tres puntos valiosos para el conjunto blanco.
Endrick también se sumó al mensaje de apoyo al levantar las manos hacia la grada formando el número 7, en alusión al dorsal de Vinícius, para dejar claro a su manera el aprecio que siente por su compañero y su importancia dentro del equipo, y añadir otro gesto a una celebración que encerró más de un mensaje de respaldo a la estrella brasileña.
Los gestos de Valverde y Endrick reflejaron la solidaridad entre los jugadores del Real Madrid y su empeño en arropar a Vinícius en esta etapa, ya que sus compañeros parecieron querer dejar claro que goza de un gran peso en el vestuario y que recuperar su mejor nivel no es solo responsabilidad suya, sino un objetivo colectivo del equipo.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.