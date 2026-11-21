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El uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid, quiso enviar un claro mensaje de apoyo a su compañero brasileño Vinícius Júnior durante la celebración del gol de la victoria ante el Celta de Vigo, en un gesto que reflejó el respaldo de los jugadores del conjunto blanco a la estrella brasileña, que necesita recuperar su relación con la afición del Santiago Bernabéu.

Los detalles de la celebración del gol de Carlos Espí, que dio al Real Madrid la victoria por 2-1, revelaron un llamativo gesto de Valverde: el capitán no se limitó a felicitar al autor del tanto, sino que se dirigió directamente a Vinícius y lo abrazó antes de llevarlo junto al resto de sus compañeros, para que estuviera presente en el momento de la celebración y recibiera el calor de la afición del Bernabéu.

El gesto llegó en un momento especialmente significativo para Vinícius, que entró como suplente en el minuto 57, con empate sin goles en el marcador, pero que enseguida logró cambiar la cara del ataque madridista al aportar al equipo más vitalidad y eficacia en el último tercio del campo.

La influencia del astro brasileño no se limitó a activar el ataque del Real Madrid, sino que tuvo un papel directo en el gol de la victoria: suyo fue el centro que provocó el rechace que le quedó a Carlos Espí, quien mandó el balón al fondo de la red en el minuto 85 y selló tres puntos valiosos para el conjunto blanco.

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Endrick también se sumó al mensaje de apoyo al levantar las manos hacia la grada formando el número 7, en alusión al dorsal de Vinícius, para dejar claro a su manera el aprecio que siente por su compañero y su importancia dentro del equipo, y añadir otro gesto a una celebración que encerró más de un mensaje de respaldo a la estrella brasileña.

Los gestos de Valverde y Endrick reflejaron la solidaridad entre los jugadores del Real Madrid y su empeño en arropar a Vinícius en esta etapa, ya que sus compañeros parecieron querer dejar claro que goza de un gran peso en el vestuario y que recuperar su mejor nivel no es solo responsabilidad suya, sino un objetivo colectivo del equipo.