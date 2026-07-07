Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una imagen poco habitual: Infantino iza la bandera de Egipto tras la polémica eliminación del Mundial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina vs Por anunciarse
Switzerland
Switzerland vs Colombia
Colombia
Argentina
Egipto
EE. UU.
Suiza
Colombia
Canadá

Los «Faraones» criticaron con dureza al árbitro del partido contra Argentina.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acaparó la atención tras la eliminación de Egipto del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos, tras ir 2-0 arriba.

Poco después, Infantino apareció en las gradas del estadio BC Place, en Vancouver, para ver el último partido de octavos, entre Suiza y Colombia.

Lo llamativo fue que portó la bandera de Egipto y se tomó varias fotos con ella, algo inusual en un estadio.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, había acusado a la FIFA de eliminar a los «Faraones» con errores arbitrales para mantener a Lionel Messi en el torneo por motivos comerciales.

Suiza avanzó a cuartos al ganar a Colombia en penaltis tras un 0-0 y ahora enfrentará a Argentina el domingo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google