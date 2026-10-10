El Al-Hilal protagonizó un gesto poco habitual, después de decidir homenajear a dos estrellas de su eterno rival, el Al-Ittihad, antes del clásico que les enfrentaba.

El Al-Hilal recibió a su rival, el Al-Ittihad, este sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al-Yaum" publicó un vídeo que mostró el homenaje del estadio Kingdom Arena, feudo del Al-Hilal, a los jugadores de la selección saudí que se proclamaron campeones con ella de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El estadio del Al-Hilal se vistió de verde, con el mensaje: "Enhorabuena, campeones del Golfo", además de colocar imágenes de los jugadores del "Zaeem" que se coronaron con la selección saudí en el torneo del Golfo.

Sin embargo, el Al-Hilal no se limitó a homenajear a sus propias estrellas, sino que también colocó la imagen de Hassan Kadesh y Mukhtar Ali, dos estrellas del Al-Ittihad, que participaron en el camino hacia el título con la selección.

Además, los jugadores de ambos equipos formaron un pasillo de honor para Mohammed Al-Owais, portero del Al-Hilal y de la selección saudí, cuando entró en el estadio Kingdom Arena portando el trofeo del torneo del Golfo.

La selección saudí se había proclamado campeona del torneo del Golfo por primera vez tras 23 años de ausencia, el pasado martes, después de vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en la final.