Una imagen excepcional... ¿Se le dio un trato especial a la bandera saudí frente a Uruguay?

Una foto previa al partido entre Arabia Saudí y Uruguay en la final del Mundial 2026 generó polémica en redes.

El encuentro, disputado esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, terminó 1-1 en la primera jornada de grupos.

En las redes se compartió una foto en la que, antes del pitido inicial, los jugadores saludaron a las banderas; estas, a diferencia de otros partidos, estaban elevadas sobre el suelo.

Los internautas apuntaron que esto no se había visto en encuentros previos, ya que la bandera saudí, que lleva el lema unitario «No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero», debió mantenerse elevada.

Tras investigar, no hay comunicado oficial que confirme un trato especial, aunque la imagen difiere de encuentros previos.

El empate dejó al Grupo H igualado: todas las selecciones tienen un punto tras el 0-0 entre España y Cabo Verde.