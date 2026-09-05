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Una imagen escalofriante: terrible lesión de una estrella de la selección de Marruecos y traslado al hospital

A. El Kaabi
NFC Volos vs Olympiakos
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Grecia

Una escena que provoca terror

El internacional marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una lesión grave y aparatosa durante el partido de su equipo, el Olympiacos, ante el Volos, la noche de este sábado, en el marco de la tercera jornada de la liga griega, en una escena impactante después de que su pierna izquierda sufriera una violenta torsión a causa de un fuerte choque con el guardameta rival.

La lesión se produjo poco antes del final de la primera parte, después de que El Kaabi se lanzara hacia el balón y lograra tocarlo antes de que llegara el portero del Volos, Marios Siampanis, pero este último cayó con todo su peso sobre la pierna del delantero marroquí, que se torció violentamente por la fuerza del impacto, en medio de una situación de conmoción entre los jugadores y la afición.

El Kaabi cayó al suelo dolorido, antes de que el cuerpo médico se apresurara a intervenir para atenderlo, mientras que las imágenes difundidas revelaron la magnitud de la lesión y la fuerza de la torsión que sufrió su pierna izquierda. El delantero marroquí tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, entre los aplausos de la afición, entrando Armando González en su lugar.

Las consecuencias de la jugada no se limitaron a la lesión de El Kaabi, ya que el árbitro señaló un penalti a favor del Olympiacos como resultado de la entrada, y Jota Silva se encargó de ejecutarlo con éxito, antes de celebrar el gol de forma emotiva y dedicárselo a su compañero marroquí, en una escena que reflejó el grado de afectación dentro del equipo por su lesión.

Tras abandonar el terreno de juego, Ayoub El Kaabi fue trasladado directamente al hospital para someterse a las pruebas médicas necesarias, con el fin de determinar la naturaleza de la lesión y precisar su gravedad.

El Olympiacos y la afición marroquí esperan la publicación del diagnóstico médico oficial, que revelará los detalles de la lesión de El Kaabi y la posible duración de su ausencia de los terrenos de juego, especialmente porque las primeras imágenes de la lesión suscitaron grandes temores sobre la posibilidad de que haya sufrido una fractura grave en la pierna.

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