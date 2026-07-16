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Ahead Of World Cup Final, NYC Metro Area Under Smoky Skies Due To Canadian WildfiresGetty Images News

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Una imagen aterradora del cielo de Nueva York... El humo de los incendios de Canadá se adelanta a la final del Mundial

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Cielo gris antes del partido entre Argentina y España

Un cielo gris y una densa niebla, provocados por la nube de humo de los incendios forestales de Canadá, recibieron a la selección española a su llegada a Nueva York, a solo 72 horas de la final del Mundial 2026.

Los aviones de la selección española aterrizaron en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey —sede de la final—, en medio de la bruma provocada por más de 800 incendios forestales que azotan Ontario y otras zonas de Canadá y cuyo efecto ha llegado a la costa este de Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades locales no consideran la situación preocupante y confían en que el tiempo mejore para el domingo. Según el diario «AS», la FIFA aún no ha contactado con la delegación española, aunque existen protocolos listos para actuar si fuera necesario.

Según CNN, la calidad del aire mejorará desde el viernes, pero la preocupación persiste. El índice de calidad del aire alcanzó 101, nivel perjudicial para grupos vulnerables, sin afectar gravemente al resto de la población.

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Desde la noche del miércoles, el descenso de las partículas de humo a la superficie cubrió la ciudad con una densa niebla.

Por ahora no hay alerta oficial, pero los organizadores siguen atentos la evolución de la calidad del aire.

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