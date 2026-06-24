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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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«Una idea estúpida»... Un aficionado noruego desata la polémica al separarse de los «Vikingos»

Noruega vs Francia
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La afición noruega llamó la atención en el Mundial

Durante el Mundial 2026, un aficionado noruego rechazó unirse a las celebraciones vikingas de la grada y lo calificó de «idea estúpida».

Durante la victoria 3-2 sobre Senegal, las cámaras mostraron a Emil Anirsch Labin sentado y sin reaccionar, mientras el resto de la grada remaba en apoyo a la selección, que avanzó a dieciseisavos.

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El seleccionador de Irán afirmó: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será una excepción».

El comentarista de NRK, al enfocar a Lapin, comentó: «Hay alguien que no quiere formar parte del partido», según Reuters.

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Lapin declaró al periódico «Verdens Gang»: «Los abucheos me parecieron una idea estúpida desde el principio. Nunca me gustaron... Me quedo inmóvil cuando la gente empieza a abuchear».

Sin embargo, admitió que el gesto le recuerda a los aficionados islandeses y al “ruido de trueno” que generaban en torneos anteriores, además de que no es históricamente exacto, pues las naves vikingas navegaban a vela.

Añadió: «Debo mantener mi opinión y no volveré a remar en el futuro; se notaría en televisión y, una vez que empiezas, tienes que seguir hasta el final».


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