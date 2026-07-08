¿Una huida en masa?... ¡El avión de Brasil regresa con un solo jugador!

Tras la eliminación del Mundial 2026, el avión de la selección brasileña volvió a Río de Janeiro con un solo jugador a bordo, lo que hizo pensar que el resto había huido para evitar a una afición enfurecida.

El equipo fue eliminado por Noruega 2-1, lo que frustró a más de 200 millones de brasileños y llevó a varios jugadores a despedirse con mensajes en redes.

Tras recibir permiso del cuerpo técnico el domingo por la noche, cada jugador se marchó a su destino, mientras que Danilo fue el único que viajó en el avión de la selección hacia Río de Janeiro, según publicó el miércoles el diario español AS.

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Los futbolistas de clubes europeos ya disfrutan de vacaciones anticipadas, mientras que los de la liga brasileña tendrán una semana de descanso antes de volver a la competición.

En el vuelo de regreso le acompañaron varios miembros del cuerpo técnico, administrativo y de los distintos departamentos de la concentración. También viajó el portero Leo Nanetti, que aunque no estaba en la lista del Mundial, participó en los entrenamientos para ayudar en la preparación técnica.

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