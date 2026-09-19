La primera lista de Zinedine Zidane desde que asumió la dirección de la selección francesa acaparó un amplio interés en Francia, después de que el nuevo entrenador optara por anunciar desde el principio los rasgos diferentes de la era posterior a Didier Deschamps.

La prensa francesa puso el foco sobre las elecciones de Zidane. El diario "L'Équipe" tituló: "Zidane lo decide desde el principio", mientras que "Le Parisien" señaló que el nuevo técnico ya empezó a dejar su huella en la selección, según destacó la cadena "Foot Mercato".

En un ambiente preparado con esmero, que incluyó una presentación en vídeo con música de acompañamiento, Zidane reveló ayer viernes su primera lista de cara a la Liga de Naciones de la UEFA, que registró la ausencia de Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté y el dúo de la familia Hernández, en una clara señal del final de una etapa para varios elementos de la generación anterior.

En cuanto al brazalete de capitán, parece que Zidane se inclina por otorgárselo a Kylian Mbappé, en un paso que refleja su visión de la nueva etapa con Francia.

Zidane inyecta sangre nueva

Según la prensa francesa, la renovación fue el elemento más destacado de la primera lista de Zidane, después de convocar por primera vez a cinco jugadores a la selección francesa: Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha y Jérémy Jacquet, junto al delantero Esteban Lepaul, que llamó la atención por su rendimiento ofensivo.

La lista también registró el regreso de Adrien Truffert y Pierre Kalulu a los planes de la selección, en un momento en el que Zidane decidió no convocar a otros nombres como Magnes Akliouche y Malo Gusto.

El técnico francés justificó algunas de estas elecciones por su deseo de iniciar un nuevo ciclo que se extenderá durante cuatro años, subrayando que la etapa próxima necesita una reconfiguración gradual del grupo.

Zidane también señaló que la posición de lateral izquierdo fue una de las que más necesitó refuerzos, lo que le llevó a buscar nuevas soluciones para cubrir la carencia existente en ella.

La ausencia de Tchouaméni por motivos físicos

A pesar de que la ausencia de algunos elementos fundamentales llamó la atención, Zidane aclaró que algunas de estas decisiones no están vinculadas a motivos deportivos.

Respecto a Aurélien Tchouaméni, el entrenador confirmó que su ausencia se debe a motivos físicos, ante su regreso a los terrenos de juego hace muy poco tiempo, lo que hizo que el cuerpo técnico prefiriera no precipitarse en su convocatoria.

En cambio, Zidane se mostró más reservado al responder a las preguntas relacionadas con algunas de las elecciones espinosas de su convocatoria, prefiriendo recalcar que su enfoque principal está en su tarea deportiva con la selección, en el inicio de una nueva era durante la cual espera construir un grupo capaz de competir a lo largo de los próximos cuatro años.

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