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Jake Batty, defensa del Fleetwood Town, elogió la capacidad de resistencia de sus compañeros después de que el modesto equipo de cuarta división diera la campanada en la Carabao Cup al eliminar por penaltis al Arsenal, campeón de la Premier League. Pese a estar 84 puestos por debajo del equipo de Mikel Arteta en la pirámide del fútbol inglés, el conjunto local resistió para empatar 1-1 antes de imponerse por 5-3 en la tanda de penaltis.

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Un equipo de cuarta división sorprende a los campeones de Inglaterra

Batty cree que eliminar a un Arsenal que presentó nueve cambios respecto a la victoria del sábado ante el Everton unirá a la plantilla de Matt Lawlor, 18.ª en la League Two. Tras una interrupción de ocho minutos por un dron, el cedido por el Fulham Aaron Loupalo-Bi pasó el balón raso a Marli Salmon, de 17 años, que marcó de caño ante Illan Meslier, guardameta debutante, en el minuto 21. Viktor Gyokeres empató en el 49. Después, el portero Jay Lynch detuvo el lanzamiento de Bruno Guimaraes en la tanda de penaltis antes de que Conor Haughey sellara el triunfo por 5-3.

Los visitantes, con diez, desperdician numerosas ocasiones

Aunque Martin Odegaard, que entró tras el descanso, imprimió urgencia al juego y el Arsenal acumuló 26 disparos y 59 intervenciones dentro del área rival, las intervenciones decisivas de Rhys Bennett, Shaun Rooney y Haughey impidieron marcar a los visitantes antes de que Max Dowman, de 16 años, fuera expulsado en el minuto 86 por lanzar una patada a Harrison Neal. Fue la primera tarjeta roja del Arsenal en 79 partidos desde la expulsión de Mikel Merino ante el Liverpool en mayo de 2025. Lynch, por su parte, detuvo los intentos finales de Ben White y Odegaard.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live después de que la primera eliminación de los vigentes campeones de Inglaterra a manos de un equipo de cuarta división desde que el Wrexham venció al Arsenal en la FA Cup de 1992 desatara invasiones de campo y las lágrimas de Lawlor, Batty afirmó: «Sabíamos que recibir a los campeones de Inglaterra en nuestro campo iba a ser difícil y que tendríamos que trabajar mucho para sacar un resultado.

«Creo que el 1-1 probablemente fue un resultado justo después de 90 minutos. Hicimos lo que teníamos que hacer y todo el mundo siguió el plan de partido. Pero sí, esto nos da mucha confianza y motivación, y nos une más como grupo porque sabemos que podemos confiar los unos en los otros incluso frente a quienes posiblemente sean los mejores jugadores del mundo en este momento».

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El defensa pide repetir el espíritu copero

Ronan Coughlan, Neal, Will Davies, Andy Cannon y Haughey batieron a Meslier para ampliar la racha del Fleetwood a cuatro victorias consecutivas en tandas de penaltis y 16 lanzamientos convertidos seguidos. Preguntado por si la ocasión había supuesto una motivación adicional y por cómo había resistido su equipo, Batty añadió: «Tenemos que repetirlo en todos los partidos. Nuestra trayectoria en la liga no ha sido tan buena como queríamos y, por alguna razón, las competiciones de copa nos dan a todos un poco más de energía. Tuvimos algunos momentos mágicos y este es de los que se cuentan a los nietos.

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«Sabíamos que iban a venir aquí y dominar el balón. No somos ingenuos: sabemos lo que somos nosotros y lo que son ellos. Evidentemente, cuando marcaron al principio de la segunda parte, piensas: “Madre mía, ya empezamos”. Pero creo que la resistencia, la comunicación y la cultura del grupo fueron importantes.

«Todos trabajan los unos por los otros y luchan por su puesto, que es lo que necesitan. Tenemos que llegar al sábado y trasladar esa dinámica y esa confianza al partido para conseguir los tres puntos. Sabíamos que les plantaríamos cara [al Arsenal] en nuestro campo y que contaríamos con el apoyo de la afición.

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«Creo que los mantuvimos bastante controlados en las zonas en las que necesitábamos hacerlo y, sencillamente, no se puede frenar una experiencia así».

El Fleetwood espera el sorteo de cuartos de final

El Fleetwood conocerá a su rival en cuartos de final el miércoles por la noche, cuando se celebre el sorteo tras la conclusión del partido de cuarta ronda entre el Chelsea y el Liverpool. Más allá de su gesta copera en el Highbury Stadium, el equipo de Lawlor debe trasladar cuanto antes esta nueva confianza al partido de liga del sábado para alejarse del 18.º puesto de la League Two. Mientras tanto, los sorprendidos campeones de Arteta deben reponerse de inmediato y volver a centrarse en la defensa de su título de la Premier League.