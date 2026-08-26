Una grieta en el equipo de Alonso: Gary Neville aconseja al Chelsea para resolver su preocupante crisis

La portería del Chelsea afronta un gran problema, pues pese a la victoria sobre el Fulham, Robert Sánchez, guardameta del Chelsea, recibió duras críticas por un grave error en el primer gol que encajó el equipo, y otro error en el segundo tanto.

El Chelsea logró una valiosa victoria sobre el Fulham por 3-2 en su estreno de la temporada en la Premier League, en un partido que se disputó en el cierre de la primera jornada.

En Inglaterra se plantean dudas sobre la capacidad del portero español para ocupar la titularidad en el equipo de Xabi Alonso, si es que quieren competir con fuerza.

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Y según el diario "As", Gary Neville, leyenda del fútbol inglés, propuso al argentino Emiliano Martínez como posible candidato para la portería del club londinense.

Neville dijo: "No sé si está disponible o no, pero Emi Martínez debería fichar por el Chelsea. Robert Sánchez es preocupante y comete errores costosos".

En realidad, las circunstancias de ambas partes coinciden, y todo podría desembocar en la incorporación del argentino al Chelsea.

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Por un lado, Martínez atraviesa una situación delicada en el Aston Villa. Se esperaba que la temporada 2025-2026 fuera la última bajo la dirección de Unai Emery, pero la lesión en su mano derecha complicó aún más las cosas.

Su traspaso a la Juventus parecía cerrado, pero se frustró por problemas económicos, y el club italiano acabó fichando a Vicario. Además, el Aston Villa fichó al jugador japonés Zion Suzuki, que no fue titular en el partido inaugural de la liga.

Todos los indicios apuntan a que el argentino no será titular en el Aston Villa, por lo que su salida es inminente, y quizás sea lo mejor para su carrera futbolística.

El Chelsea, por su parte, necesita un guardameta de primer nivel si quiere competir por el título de la Premier League.

Robert Sánchez no es, o al menos no lo ha sido hasta ahora, el guardameta de primer nivel que tienen los equipos que ganan campeonatos, por lo que Xabi Alonso necesita con urgencia un cambio en la portería si quiere competir.

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