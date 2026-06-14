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Abobakr El Mokadem

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Una grave crisis sacude a la selección de Uruguay a pocas horas de enfrentarse a Arabia Saudí

Arabia Saudí vs Uruguay
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«Un beneficio para los verdes»

La selección de Uruguay afronta un serio contratiempo antes de su debut en el Mundial 2026 contra Arabia Saudí, programado para la madrugada del martes.

Según Marca, que cita medios uruguayos, la FIFA aún no ha tramitado el permiso para que el avión fletado que lleva al equipo de Marcelo Bielsa viaje de México a Estados Unidos.

Esto ha retrasado la salida del avión hacia Estados Unidos.

La Federación Uruguaya aclaró que la culpa recae en la FIFA, responsable del trámite.

Este retraso altera el calendario de preparación de Uruguay y favorece a Arabia Saudí.

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