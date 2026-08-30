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«Una gran oportunidad»: revelado el calendario del traspaso de Jesús al Barcelona

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Solución al problema del delantero centro

Un informe periodístico reveló este domingo el calendario previsto para que el Barcelona cierre el fichaje del brasileño Gabriel Jesús, estrella del Arsenal.

Jesús (29 años) se unirá al Barcelona como el sexto fichaje del primer equipo, tras Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo y Livaković.

Según lo publicado por el diario "Mundo Deportivo", el delantero brasileño procedente del Arsenal firmará un contrato por dos años, con opción a prolongarlo un tercero, y el club catalán pagará 10 millones de euros al Arsenal por su incorporación.

El jugador brasileño llegará al Barcelona mañana lunes, y estará en la terminal de aviación privada hacia las cuatro de la tarde, hora de España, donde se someterá al reconocimiento médico correspondiente.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Una vez firme su contrato con el Barcelona, el internacional brasileño será presentado oficialmente el próximo martes, teniendo en cuenta que el Barcelona jugará mañana ante el Rayo Vallecano en el estadio Spotify Camp Nou (21:30) en el partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

La llegada de Jesús representa una gran oportunidad para el Barcelona, que podrá llenar el vacío del delantero puro al que hizo referencia Hansi Flick al final de la temporada, y Deco, el director deportivo, el 19 de agosto tras el partido del Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio.

El vacío que dejó un delantero como Robert Lewandowski puede ser cubierto por Gabriel Jesús, lo que ofrece otra opción al ataque del Blaugrana, renovado esta temporada con las llegadas de Anthony Gordon y Karim Adeyemi tras las salidas de Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford.

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