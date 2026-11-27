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El Real Betis no contempla desprenderse de su jugador marroquí Abdessamad Ezzalzouli el próximo mes de enero, pero una gran oferta económica podría cambiar el panorama.

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Según informa el diario Sport, el estilo de juego de Ezzalzouli encaja con las ideas de Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, cuyo equipo sufre actualmente una plaga de lesiones.

Las informaciones apuntan a que el PSG podría abrir la caja para cerrar fichajes en invierno tras las graves lesiones sufridas por Kvaratskhelia y Doué.

No sería la primera vez que el club parisino desembolsa grandes sumas en el mercado de invierno, como ya ocurrió con los fichajes de Beraldo, Kvaratskhelia y Doué, claros precedentes en este sentido.

Sin embargo, Luis Enrique restó importancia a la posibilidad de que el PSG acuda al mercado invernal, ya que no considera imprescindible incorporar nuevos jugadores.

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En la rueda de prensa previa al partido contra la Roma, descartó que el club parisino esté obligado a buscar un sustituto para los lesionados.

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«No estamos obligados a entrar en el mercado, y no vamos a fichar a un jugador para seis meses, ese no es nuestro estilo. Tenemos un equipo», afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que «tenemos que estar más atentos», aunque reiteró su confianza en el grupo.

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Aun así, el diario Le Parisien publicó una lista de jugadores cuyas características podrían encajar en las ideas tácticas de Luis Enrique. En ella figuraban Nico Williams, Antonio Nusa, Estêvão, Ibrahim Maza y Abdessamad Ezzalzouli.

Aunque el París Saint-Germain no parece dispuesto por ahora a entrar en el mercado de invierno, esta lista podría poner el foco sobre varios jugadores ante la cercanía de enero.

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A la vista de estos datos, al Real Betis le convendría permanecer alerta ante cualquier posible movimiento para fichar a Ezzalzouli.

El club parisino ya había sido vinculado con el jugador marroquí tras la lesión de Kvaratskhelia, pero Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, se encargó de desmentir ese supuesto interés y calificó los rumores de falsos.

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Además, el propio futbolista marroquí no se planteaba abandonar el conjunto andaluz durante el mercado de invierno.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, señaló que el Real Betis no piensa desprenderse de sus jugadores importantes en enero, salvo que llegue una oferta difícil de rechazar. Aun así, el panorama podría cambiar.

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Fabrizio Romano explicó en DAZN que los dirigentes del Real Betis tienen puesto el foco en las renovaciones, con los casos de Marc Bartra y Héctor Bellerín sobre la mesa de negociación, y no en la salida de jugadores importantes durante el mercado de invierno.

Pero el mercado invernal es distinto del de verano, ya que en él las cosas pueden suceder mucho más deprisa. Si aparece un gran club dispuesto a pagar una cantidad enorme por Ezzalzouli, el panorama podría cambiar.

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Por ahora, en las oficinas del Real Betis reina la calma respecto al futuro del jugador marroquí, ya que el club considera prioritario que siga vistiendo la camiseta verdiblanca durante la presente temporada.

Por ello, habrá que seguir muy de cerca los movimientos que pueda deparar el mercado de fichajes.

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La cláusula de rescisión del jugador marroquí asciende a 60 millones de euros, mientras que el 20 % de sus derechos económicos sigue perteneciendo al Barcelona.

Los motivos por los que Ezzalzouli podría encajar en distintos proyectos deportivos no necesitan mucha explicación: tiene capacidad de regate y de imponerse en el uno contra uno, además de velocidad y verticalidad en ataque.

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Ezzalzouli suele partir desde la banda izquierda, atraer al lateral rival y aprovechar después los espacios a su espalda, unas características que encajan con los sistemas que buscan generar superioridad numérica a través de los movimientos y los intercambios de posición.

Aun así, el jugador todavía necesita mejorar su toma de decisiones en el campo y ganar regularidad para poder dar el salto competitivo que exige jugar en un equipo de primer nivel.

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Cabe recordar que el Barcelona vendió al extremo marroquí al Real Betis en septiembre de 2023 por 7,5 millones de euros, aunque se reservó el 50 % de cualquier venta futura, además de una opción de recompra que ya ha expirado.

En febrero de 2025, dentro de la operación del traspaso de Vitor Roque, el Barcelona cedió al Real Betis un 30 % adicional de los derechos económicos del extremo marroquí.

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De este modo, el Barcelona conserva actualmente el 20 % de cualquier venta futura del jugador.

Teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión de Ezzalzouli es de 60 millones de euros, su ejecución garantizaría al club catalán 12 millones de euros, una cantidad nada desdeñable que daría a las arcas del Barcelona un margen económico adicional para reforzar la plantilla del entrenador Hansi Flick.