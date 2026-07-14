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Abdelmawgood Samir

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¿Una gran noticia para Marruecos? La FIFA anuncia el árbitro del partido entre Argentina e Inglaterra

Inglaterra vs Argentina
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EE. UU.

La FIFA ha designado al árbitro estadounidense Ismail Al-Fath para la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Su designación premia su buen desempeño en el torneo, donde ya dirigió varios encuentros clave.

Nacido en Casablanca, Marruecos, antes de obtener la nacionalidad estadounidense y convertirse en árbitro internacional, Al-Fath es uno de los colegiados más destacados del torneo gracias a su nivel sobresaliente.

No obstante, este designación prácticamente descarta que Al-Fath dirija la final, pues la FIFA suele evitar asignar los dos últimos partidos del torneo al mismo árbitro.

Según Foot Mercato, el marroquí Jalal Al-Jadid es el principal candidato para la final, gracias a sus destacadas actuaciones en el torneo.

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