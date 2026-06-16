Una gran estrella, al igual que Van Dijk, se molesta por las pausas para beber en el Mundial

Roy Keane entiende que a Virgil van Dijk le molesten las pausas de hidratación en el Mundial. Desde Nueva York, el analista irlandés asegura que interrumpir el juego a mitad de cada tiempo perjudica el ritmo.

Estas pausas, una a mitad de cada tiempo, interrumpen el ritmo y dan paso a bloques publicitarios en la NOS y otras cadenas.

A Van Dijk no le gusta: «He visto casi todos los partidos hasta hoy (domingo) y no me gusta que pongan anuncios constantemente durante las pausas. No es lo mejor para los telespectadores. Si hace mucho calor, está bien aprovecharlas. Pero hay que valorarlo partido a partido», declaró el capitán de la selección holandesa tras el 2-2 contra Japón.

«Estamos en Estados Unidos, así que es una especie de tiempo muerto, aunque la FIFA lo presente como una pausa para hidratarse», explicó Keane en The Overlap.

Keane concluye: «Al fútbol le gusta la velocidad; no vas al baño porque temes perderte algo. En otros deportes no pasa. Estas pausas rompen el ritmo; el impulso de un equipo se esfuma».

“Antes del Mundial decíamos que hay que cuidar a los jugadores, no son robots. Lo entiendo, pero ahora en la tele se habla de un ‘time-out’”, afirma un Keane muy escéptico, que jugó con Irlanda en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Gary Neville pide a la FIFA que controle mejor estas pausas: «Los seleccionadores deberían quedarse en el banquillo. En un partido del Mundial hasta sacaron un tablero táctico. Son solo dos o tres minutos. No entiendo por qué la FIFA no es más estricta».