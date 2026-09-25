Apenas la afición del Trabzonspor había terminado de celebrar la histórica y sonada victoria sobre su rival, el Galatasaray, por un rotundo 4-0 en el feudo del Papara Park, cuando estalló una nueva tormenta fuera del rectángulo verde, protagonizada por la Federación Turca de Fútbol.









El asesor jurídico de la Federación Turca de Fútbol anunció, según el portal turco "61 saat", un amplio paquete de remisiones al Consejo de Disciplina del Fútbol Profesional (PFDK), a raíz de los acontecimientos que siguieron al gran clásico.

El máximo dirigente del Trabzonspor, reclamado para investigación

A la cabeza de la lista de remisiones figuró el presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, cuya remisión al comité de disciplina se decidió sin adoptar ninguna medida cautelar, en virtud del artículo 38 del reglamento disciplinario del fútbol.

La remisión de Doğan se produjo por "declaraciones destinadas a dañar la reputación del fútbol" que realizó a los medios de comunicación tras el final del partido, unas declaraciones que, al parecer, no pasaron desapercibidas para la Federación de Fútbol.

El Galatasaray paga el precio: tres nombres en el banquillo de los acusados

El Galatasaray, la parte perdedora del 4-0, tampoco quedó a salvo de las sanciones, ya que las remisiones incluyeron también a tres miembros del club, además de la remisión del propio club como institución al comité de disciplina, en virtud del artículo 53 del reglamento, a raíz de los "cánticos groseros y ofensivos" proferidos por su afición durante el encuentro.

Buruk y Ogundu: medidas cautelares

Las decisiones de la Federación se extendieron hasta alcanzar al cuerpo técnico y a los jugadores, ya que se remitió al director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, al comité disciplinario como medida cautelar a partir del 20 de septiembre de 2026, por "conducta antideportiva" en ese mismo partido.

También se decidió remitir al jugador del equipo, Lesley Chimwemwe Ogundu, al mismo comité como medida cautelar igualmente a partir de esa misma fecha, por "conducta ilícita".

Así, la noche del histórico 4-0 en Trabzon se transformó, de una celebración puramente futbolística, en un caso candente sobre la mesa de la disciplina, que amenaza con sanciones severas capaces de sacudir los cimientos del fútbol turco en los próximos días.







