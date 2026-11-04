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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Traducido por

Una gesta arruinada por Messi: Mbappé entra en la historia de la Champions League con su primer centenar

K. Mbappe
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
Francia
Grecia
España

La estrella francesa continúa brillando

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El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, entró en la historia de la Liga de Campeones de Europa por la puerta grande, después de alcanzar su primer centenar en la historia de sus participaciones en la competición.

El Real Madrid visitó al AEK Atenas griego este miércoles, en el estadio Agia Sofia, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Europa.

Mbappé marcó el segundo gol del Real Madrid en el minuto 78 del encuentro, tras convertir un centro raso del lateral neerlandés Denzel Dumfries dentro de la portería vacía.

Según la red de estadísticas "Opta", la estrella francesa alcanzó con este gol la contribución número 100 en la historia de sus participaciones en el torneo de la Liga de Campeones de Europa, con un balance de 74 goles y 26 asistencias.

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Mbappé se convirtió en el segundo jugador más rápido en alcanzar la contribución número 100 en el torneo europeo, empatado con el polaco Robert Lewandowski, estrella del Bayern Múnich y exjugador del Barcelona, ya que ambos lo lograron en 102 partidos.

A las dos estrellas, el francés y el polaco, solo les supera la leyenda argentina Lionel Messi, quien alcanzó las 100 contribuciones en la Liga de Campeones de Europa tras solo 101 partidos.

Mbappé logró otro hito con este gol, ya que este encuentro fue el sexto consecutivo en el que la estrella francesa marca en el torneo de la Liga de Campeones de Europa.

El jugador de 27 años igualó su racha más larga de este tipo en el torneo europeo, cuando marcó en 6 partidos consecutivos con su exequipo, el Paris Saint-Germain, entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022.

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