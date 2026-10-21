«Ya casi es la hora del espectáculo», anunció el club alemán con más títulos de liga en su cuenta de X a los aficionados del Bayern el martes por la noche, desatando un gran revuelo. «Ganará el Balón de Oro», comentó un usuario. «Admin, ¿sabes algo que nosotros no sabemos?», preguntó otro.

Kane es, junto con Lamine Yamal y Kylian Mbappé, uno de los principales candidatos a hacerse el próximo lunes por la noche con el prestigioso galardón al mejor futbolista del mundo. Sin embargo, la publicación no insinúa en absoluto que el delantero de 33 años vaya a ganarlo.

En realidad, como aclaró más tarde la cuenta en inglés del Bayern en X, se trataba de un anuncio del gran duelo de Champions League del miércoles contra el Arsenal. Ese día, la cuenta volvió a publicar la imagen de Kane con esmoquin en otro mensaje que destacaba sus estadísticas ante los Gunners. El capitán de la selección inglesa ya ha marcado 15 goles en 22 partidos contra el Arsenal.

¿De dónde sale la imagen de Harry Kane con esmoquin en el Bayern de Múnich?

Los Gunners son, por tanto, uno de los rivales favoritos de Kane. En su carrera solo ha marcado más goles contra el Everton (16) y el Leicester (20). Kane también ha marcado contra el Arsenal con el Bayern: en la ida de los cuartos de final de 2024 anotó el 2-1 provisional para los muniqueses en el empate 2-2. Todos sus demás goles contra los Gunners llegaron con la camiseta del Tottenham Hotspur.

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Pero ¿de dónde sale la imagen de Kane vestido de gala? Sport1 lo ha averiguado: las imágenes tienen ya tres años y el club alemán con más títulos de liga las utilizó para anunciar el fichaje de Kane por el Bayern en agosto de 2023. Para ello, el Bayern usó como escenario el legendario cine de Sendlinger Tor, en Múnich.

Lo más curioso es que, como el traspaso del delantero al Bayern y, en consecuencia, su llegada a Múnich se retrasaron, las tomas originales en el cine se rodaron únicamente con un doble de Kane. El entonces responsable del cine, Christoph Preßmar, ya se lo contó hace tres años a la Abendzeitung. Finalmente, Kane fue incorporado digitalmente a las imágenes.



