El calendario no podría ser más despiadado. El FC Bayern perdió por lesión a varios jugadores en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund, en el gran duelo de la Bundesliga. ¿Y quién le espera como próximo rival el martes? El Atlético de Madrid, conocido como uno de los equipos más duros de Europa. Tras dos empates contra el Viking Stavanger y el Arsenal, los muniqueses necesitan imperiosamente una victoria en la lucha por acceder directamente a los octavos de final de la Champions League.

La situación de la plantilla es especialmente dramática en ataque: cuatro de los siete jugadores consolidados son baja segura y otro es duda. Luis Díaz (rotura de un fascículo muscular) probablemente no volverá hasta finales de noviembre, mientras que Jamal Musiala (rotura de fibras musculares) podría reaparecer el próximo sábado contra el FSV Mainz 05. Ante el BVB, Ismael Saibari y Serge Gnabry tuvieron que ser sustituidos en la primera parte. El domingo, el FC Bayern comunicó los diagnósticos.

Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho y probablemente estará tres meses de baja. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se estima que estará de baja entre uno y dos meses. Michael Olise también fue sustituido ante el BVB con molestias (problemas de rodilla). El FC Bayern no dio detalles sobre su estado y su participación ante el Atlético es duda.

Si Olise tampoco puede jugar, solo quedarán el delantero centro Harry Kane, que tuvo una actuación desafortunada en líneas generales ante el BVB e incluso falló un penalti, y Lennart Karl, que actualmente está en el centro de intensos debates, desperdició en el tiempo añadido la ocasión de ganar ante el BVB y busca recuperar su forma.

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FC Bayern: ¿qué opciones le quedan a Aaron Danks en ataque?

En el 4-2-3-1 del conjunto muniqués quedarían dos puestos libres en ataque. Es probable que el entrenador interino Aaron Danks recurra para ellos a jugadores habitualmente defensivos. Alphonso Davies podría comenzar en la banda izquierda, y Nathaniel Brown o Tom Bischof, de mediapunta.

Precisamente en estos momentos de escasez de efectivos, al FC Bayern le beneficia que muchos jugadores puedan actuar en distintas posiciones. La dirección deportiva, encabezada por Max Eberl, puede sentirse respaldada en este sentido por su política de fichajes. Y el cuerpo técnico, por probar regularmente a sus jugadores en diferentes posiciones. Los roles previstos no serían nuevos para Davies, Brown ni Bischof. Otro claro ejemplo de versatilidad es Konrad Laimer, que recientemente jugó en el centro del campo en ausencia de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, brilló como lateral derecho ante el BVB y también puede jugar por la izquierda.

Así pues, todavía debería ser posible confeccionar un once inicial razonablemente sólido contra el Atlético. El problema es que Danks apenas tendría margen para reaccionar, tanto ante posibles lesiones como ante la evolución del partido. Sus opciones consolidadas en el banquillo serían Bischof o Brown, según quién sea titular, y los defensas Hiroki Ito, Sacha Boey y Jonathan Tah o Min-Jae Kim. A ellos se suman los jóvenes David Santos Daiber y Tim Binder, convocados regularmente en las últimas fechas.

Quizá Danks también se acuerde de uno de los jugadores que destacó durante la preparación y convoque a Bastian Assomo. El delantero centro, de solo 16 años, llamó entonces la atención con actuaciones sorprendentemente maduras y, al mismo tiempo, refrescantes, e incluso marcó dos goles. El sábado, Assomo firmó un doblete en el alocado 5-5 del filial del club contra el TSV Landsberg. Todavía espera su primera convocatoria con el primer equipo esta temporada y sería, como mínimo, una interesante alternativa como revulsivo.

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¿Debe reforzarse el FC Bayern en el mercado de invierno?

Por cierto, el portero Jonas Urbig también terminó tocado el partido contra el BVB. Tras chocar con Carney Chukwuemeka, Urbig no tenía, según Eberl, «precisamente aspecto de ir a una boda». Mientras tanto, el portero titular Manuel Neuer contempla la posibilidad de reaparecer contra el Atlético. «Eso espero», dijo al salir del estadio.

Ante la serie de bajas, tras el partido contra el Dortmund surgió el inevitable debate sobre lo corta que es la plantilla y si convendría ampliarla con más fichajes en invierno. Para el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, plantear esa pregunta es «demasiado pronto». Eberl añadió: «No es que ahora vayan a estar cinco jugadores de baja durante medio año». Pero no quiso tentar a la suerte y, por si acaso, se golpeó enseguida la frente con el puño. Además, la decisión de contar con una plantilla corta fue deliberada, para que los jóvenes del club tengan la oportunidad de dar el gran salto. La temporada pasada fue Karl. Ahora podrían ser Binder, Daiber Santos o Assomo.

Kane, por su parte, incluso encuentra algo positivo en toda esta situación: «Es mejor que pase ahora que en marzo o abril. Por supuesto, uno espera que no pase nunca. Pero la historia del fútbol demuestra que las lesiones siempre acaban llegando». Con toda la mala suerte que está teniendo actualmente el FC Bayern, quizá esté acumulando una considerable dosis de buena suerte para la fase decisiva de la temporada. Al fin y al cabo, las lesiones no son lo único que frena a los muniqueses. A ellas se suman otros sucesos dramáticos, como la irritación de las meninges del entrenador Vincent Kompany y la muerte del padre de Kimmich.