Una fiesta para todo Bérgamo, la promesa de Duván Zapata si Atalanta gana la Champions

El colombiano también vio posible un regreso a Estudiantes de La Plata en diálogo con un medio partidario del 'Pincha'

Alentado por su presencia en los cuartos de final de la luego de la contundente victoria en la serie ante el , el sueña con una campaña brillante en la competencia pese a que es su primera aparición en el torneo.

Uno de los puntales no solo de la clasificación, sino también de todo el 'boom' que ha representado el equipo a nivel internacional es Duván Zapata, consolidado con sus goles e indispensable para el técnico Gasperini.

Precisamente en diálogo con con Estudiantes Play, un medio partidario de , el 'Toro' se animó a hablar de sus expectativas en el torneo europeo. Incluso, se atrevió a prometer "una fiesta para toda la ciudad" en caso que logren levantar la 'orejona' en Estambul.

"Por mi parte, si ganamos la Champions, tengo que hacer algo especial, podría ser una fiesta para toda la ciudad"

También aclaró el rumor sobre la supuesta promesa de 'Papu' Gómez, que repartiría 1.000 pizzas de proclamarse campeones de Europa: "El que dijo esto fue Marten de Roon, quien dijo que si ganábamos la Champions había 1.000 pizzas para todos y él mismo las preparaba".

"Si Dios lo permite ya habrá momento de regresar al club, yo encantado, con todo el gusto del mundo. En algún momento de mi carrera, si la vida, este deporte y mi carrera me lo permiten, me gustaría volver porque tengo recuerdos muy lindos", aseguró el ex- sobre la posibilidad de regresar a la Superliga argentina, escenario que le sirvió de trampolín a Europa.