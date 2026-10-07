La Federación Noruega de Fútbol presentó dos denuncias oficiales ante dos comités de la Federación Internacional (FIFA), que acusan a su presidente Gianni Infantino de un posible abuso de poder y conflicto de intereses, en un momento en que enfrenta una creciente oleada de críticas.

Según la Agencia France-Presse, las dos denuncias abordan tres cuestiones: el plan cancelado de Infantino para abrir el Mundial a las inversiones del sector privado, la anulación de la suspensión de la estrella estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de 2026 tras la intervención de Donald Trump, y la concesión al presidente estadounidense de lo que se conoce como el "Premio FIFA de la Paz".

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La primera denuncia se presentó ayer martes ante el Comité de Ética, al que se pide investigar "la conducta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de cualquier otra persona que revele la investigación, en relación con posibles infracciones del código ético de la FIFA".

La segunda denuncia se dirigió al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, al que se pide verificar si "el sistema de gobernanza, el control financiero, los controles internos y los procesos de toma de decisiones de la FIFA han funcionado como estaba previsto".

Trump, el denominador común

La presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, conocida por su franqueza y por su antigua oposición a Infantino, considera que Trump es el nexo entre las tres cuestiones, según declaró al periódico "The Times".

En lo que respecta al plan "FIFA Forward Enterprise", se suponía que la firma de capital de riesgo propiedad de Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, iba a ser su principal inversor.

El plan, que Infantino lanzó en julio tras el gran éxito del Mundial de este año en Canadá, México y Estados Unidos, permitía a inversores del sector privado comprar participaciones en una empresa creada en el marco de la iniciativa. Pero la oleada de objeciones obligó a Infantino a dar un embarazoso paso atrás en cuestión de días.

Klaveness dijo: "FIFA Forward Enterprise es una cuestión de gobernanza, pero está ligada a los otros dos asuntos por un posible conflicto de intereses y un abuso del cargo. Hay un hilo que une estos tres asuntos, y es el propio sistema político".

Y se preguntó: "¿Es un abuso de poder o un abuso del cargo? ¿Es una violación de la neutralidad política? ¿Se ajusta esto a las normas de gobernanza, teniendo en cuenta que el Consejo de la FIFA debería ser el órgano estratégico y que el presidente no debería tener en realidad ninguna potestad unilateral?".

Sin rival

Klaveness (45 años) había pedido a Infantino, el pasado agosto, que dimitiera y renunciara a su intención de optar a un cuarto y último mandato. Pero el suizo (56 años) afirmó que se presentará a la reelección el próximo marzo, y hasta ahora ningún rival ha anunciado su candidatura.

Klaveness aseguró que no entrará en la carrera, pese a que algunos observadores, entre ellos Sepp Blatter, antecesor de Infantino, consideran que está cualificada para presidir la FIFA. Asimismo, el presidente de la Federación Europea (UEFA), el esloveno Aleksander Čeferin, declaró que no tiene interés en presentarse.

El canadiense Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), es el aspirante más probable.



