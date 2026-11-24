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Continúan las duras reacciones al fallo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha emitido este martes sobre el título de la Copa Africana de Naciones 2025, esta vez de la mano de un destacado periodista argelino.

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En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha anulado la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y ha devuelto el título a Senegal , que se impuso a Marruecos sobre el terreno de juego por 1-0 tras la prórroga. El fallo pone así punto final a un litigio que se ha prolongado durante varios meses.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció este martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que el pasado 17 de marzo había considerado que la selección senegalesa se había retirado de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0.

En virtud de la nueva resolución, Senegal recupera el título que conquistó en el campo del estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un partido marcado por acontecimientos excepcionales dentro y fuera del terreno de juego.

Por su parte, Mohamed Ouadahi, comunicador y periodista argelino, reaccionó al fallo de una manera que ha desatado una gran polémica.

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Ouadahi, director de la oficina de beIN SPORTS en Francia, escribió en su cuenta de Facebook: «Como era de esperar, la selección senegalesa confirma en los tribunales la victoria que ya había sellado en el césped. La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo no sorprende, pero, en cambio, pone fin a una farsa protagonizada por actores mediocres y corruptos, que han arrastrado al fútbol africano a oscuros laberintos, han manchado la imagen del balón en este continente y han demostrado sin lugar a dudas que no son más que marionetas que se mueven a golpe de órdenes, y que esta confederación ha alcanzado un nivel de corrupción sin precedentes».

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Y cerró con un mensaje irónico: «Una sola edición de la Copa de África y Senegal la ha ganado dos veces... ¿Casi nada, eeeeeeeeeeh, o no, no???».

Los detalles de la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario. Con el marcador aún en 0-0, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

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Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron al vestuario en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su seleccionador de que volvieran y terminaran el encuentro.

Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó cómodamente en las manos del portero Édouard Mendy.

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El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal y dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su equipo coronarse en casa.

Los incidentes no terminaron con el pitido final: hubo tensión y enfrentamientos verbales entre algunos periodistas marroquíes y el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, criticado por su decisión de mandar a los jugadores al vestuario.

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Su rueda de prensa posterior al partido se canceló, y al día siguiente presentó sus disculpas. Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol decidió sancionarlo con cinco partidos por los incidentes ocurridos en la final.

Dos meses después del encuentro, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol tomó una decisión por la que consideraba que Senegal se había retirado y otorgaba a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en aplicación del artículo 84 del reglamento del torneo.