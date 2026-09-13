El gol que anotó el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, en la portería del Manchester United, la tarde de este domingo, generó una gran polémica.

El Manchester City resolvió el derbi de la ciudad de Manchester con una emocionante victoria sobre su anfitrión, el Manchester United, por un gol a cero, en el encuentro que se disputó en el estadio de Old Trafford este domingo, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

El único gol del Manchester City lo anotó el noruego Erling Haaland, en el minuto 60, aprovechando un centro dentro del área de los seis metros.

El gol de Haaland llegó después de que su compañero Josko Gvardiol enviara un centro dentro del área, que Enzo Fernández intentó jugar de cabeza, pero el balón pasó por delante de él y llegó al delantero noruego, quien colocó la pelota en la red. Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera señalando fuera de juego, por lo que el árbitro Michael Oliver decidió en un principio anular el gol, antes de que interviniera el videoarbitraje para revisar la jugada y comprobar la validez de la decisión.









Tras recurrir a la tecnología del vídeo, Michael Oliver decidió conceder el gol a favor del Manchester City, después de comprobar que el centro de Gvardiol impactó en el pie de Patrick Dorgu antes de llegar a Haaland, quien ya se encontraba en posición de fuera de juego en el momento del envío del balón. No obstante, el toque del defensa del Manchester United cambió la trayectoria de la jugada, por lo que el árbitro consideró que el balón pasó a una nueva fase y validó el gol.

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Por su parte, la red española «Archivo VAR», especializada en situaciones arbitrales, aseguró que la concesión del gol supone una vergüenza arbitral.

Y afirmó a través de su cuenta en «X»: «Escándalo mayúsculo del VAR en Old Trafford».

Y continuó: «Enzo Fernández, situado en una posición de fuera de juego clarísima, intenta jugar el balón, ejerciendo una influencia directa sobre el defensa Lisandro y el portero Lammens».

Y aseguró: «La jugada es un fuera de juego claro».

Y la red concluyó: «Howard Webb (presidente del comité de árbitros) y su particular circo arbitral en la Premier League».







