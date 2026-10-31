¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Una extraña norma impide la sanción de Messi pese a haber recibido cinco amonestaciones

Revolución de Nueva Inglaterra vs Inter Miami CF
Revolución de Nueva Inglaterra
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs Charlotte FC
Charlotte FC
L. Messi
EE. UU.
Argentina

La leyenda de la albiceleste no se perderá el próximo partido

El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, podrá disputar el partido de su equipo ante el New England Revolution, este domingo, en el marco de la competición de la liga estadounidense, pese a haber recibido su quinta tarjeta amarilla de la temporada.

La estrella argentina (39 años) recibió la tarjeta amarilla en el minuto 42, durante el empate 2-2 del Inter Miami con el Cincinnati, el miércoles, en el estadio Nou.

Messi se mostró desconcertado tras recibir la amonestación, después de acercarse al árbitro a raíz de un encontronazo con Samuel Gidi, jugador del Cincinnati.

Lee también

France Football revela las cifras: 28 puntos privaron a Mbappé del Balón de Oro

Próximos partidos
NER

NER

Major League Soccer

01 nov 2026

MIA

MIA

MIA

MIA

Major League Soccer

07 nov 2026

CLT

CLT

Entre ellos, 3 votos árabes: 13 países entregaron el Balón de Oro a Yamal

Esta era la quinta tarjeta de Messi durante la temporada regular, lo que en teoría lo exponía a una suspensión de un partido, pero el capitán del Inter Miami podrá jugar gracias a la regla de "buena conducta" vigente en la liga estadounidense.

La regla estipula la deducción de una tarjeta amarilla del acumulado del jugador si disputa 5 partidos consecutivos en la liga sin recibir ninguna amonestación.

Messi recibió sus tarjetas amarillas en las jornadas 8, 11, 20, 31 y 33, y los intervalos entre algunas de ellas fueron suficientes para aplicar la regla, lo que condujo a eliminar dos tarjetas de su registro efectivo, según el diario británico "The Sun".

Y pese a que las cinco tarjetas amarillas siguen constando en su historial disciplinario, no se contabilizarán todas dentro del cómputo de amonestaciones que conduce a la suspensión, por lo que su registro efectivo queda en apenas tres tarjetas, garantizando así su participación en el penúltimo partido del Inter Miami de la temporada regular.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google