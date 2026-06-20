Una experta en arbitraje afirma: «Escocia mereció un penalti ante Marruecos», mientras que Kane asegura: «No hubo nada»

La decisión del árbitro de no pitar un penalti a favor de Escocia ante Marruecos ha generado gran polémica tras la derrota por 1-0 en la segunda jornada del Mundial 2026.

Escocia encajó pronto el único gol, obra de Ismail El Saybari en el minuto 2, que dio a Marruecos la victoria en Boston.

Aunque Escocia apenas creó peligro, la acción más discutida llegó cuando Scott McTominay cayó en el área tras una entrada de Nail Al-Ainawi, lo que provocó protestas escocesas pidiendo penalti.

El VAR revisó la acción y confirmó la decisión de dejar seguir el juego, al considerar que el defensa marroquí había tocado primero el balón, lo que provocó protestas de los jugadores y el cuerpo técnico escoceses.

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Sin embargo, la experta en arbitraje de ITV, Christina Onkel, aseguró que la decisión fue errónea, pues las repeticiones mostraban que Al-Ainawi no había tocado el balón.

«Lo primero que busca el árbitro de vídeo es si ha habido contacto con el balón, y la respuesta es no», declaró Onkel, según destacó el diario británico «Mirror». «Hemos visto claramente la segunda repetición y no hubo ningún contacto con el balón, sino una entrada por detrás en la pierna izquierda del jugador».

Y añadió: «El VAR erró al no recomendar penalti y el árbitro también falló al no decidir sobre el campo. Aunque se permitieron muchos contactos, para mí es penalti claro».

La leyenda del fútbol escocés Ali McCoist coincidió al comentar el partido: «Al revisar la jugada, dije que hubo una entrada en la pierna izquierda. Preferí que se dejara seguir el juego, pero Cristina tiene razón: el árbitro se equivocó».

Keane se opone

Sin embargo, el irlandés Roy Keane rechazó la idea de penalti, asegurando que McTominay se tiró en lugar de recibir falta.

Keane afirmó: «No creo que sea penalti. Creo que estaba buscando caer, y ese es un punto importante».

El entrenador australiano Ange Postecoglou coincidió: «El jugador marroquí extendió la pierna, pero no es suficiente para pitar penalti. Creo que Maktouminei ya se estaba tirando».

Escocia protestó también al inicio del segundo tiempo: John McGinn cayó en el área tras un contacto con Al-Aynawi, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron penalti.

Con esta derrota, Escocia complicó su clasificación y necesita un resultado positivo ante Brasil en su último partido.