Tras una derrota por 0-2 en el partido de vuelta ante el Inter Turku (Finlandia) el jueves por la noche, el favorito equipo de la primera división turca tuvo que despedirse ya en la segunda ronda de la clasificación para la Conference League y, por tanto, no jugará competición internacional en la próxima temporada.

Ya en el partido de ida de la semana pasada, que supuso el estreno oficial de Basaksehir, el equipo de Sahin había decepcionado y no había pasado del 1-1 en casa. En el segundo duelo ante el segundo clasificado de la liga finlandesa (en Finlandia se juega dentro del año natural), los turcos se vieron por detrás en el marcador en el minuto 18, cuando el delantero centro Jasse Tuominen marcó para el Turku. Poco después del inicio de la segunda parte, el nigeriano Clinton Jephta amplió el marcador hasta el 2-0 para los locales (47') y, a partir de ahí, Basaksehir ya no pudo volver a meterse en el partido.

«La verdad siempre se ve en el campo. En ningún momento del partido merecimos hoy pasar a la siguiente ronda», criticó Sahin la actuación de su equipo tras el pitido final. «Debemos sentir hoy esta decepción. Fue una experiencia muy dolorosa para todos nosotros», añadió el exjugador y exentrenador del Borussia Dortmund. Sahin había alineado de inicio al exdelantero de la Bundesliga Davie Selke (entre otros, Bremen, Hertha y HSV), aunque lo sustituyó al descanso tras una actuación decepcionante.

Nuri Sahin había llevado a Basaksehir hasta la quinta plaza

Sahin, que como jugador disputó 274 partidos con el BVB, había asumido en el verano de 2024 el cargo de entrenador del Borussia. Sin embargo, tuvo que marcharse de nuevo tras poco más de medio año y, después de varios meses de pausa, acabó fichando por Basaksehir en septiembre de 2025.





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El club de Estambul acababa de dejar atrás un flojo inicio de temporada, Sahin estabilizó al equipo y finalmente terminó en la quinta posición, lo que iba ligado a la esperanza de jugar fútbol internacional. Esa ilusión ha quedado ahora bruscamente borrada de un plumazo con la eliminación en la segunda ronda de la clasificación para la Conference League.

El arranque del calendario de Basaksehir en la Süper Lig viene cargado

Ahora, para Sahin, cuyo contrato se extiende hasta 2028, se trata de sacar cuanto antes de la cabeza este fallido inicio en partido oficial. «No jugamos como lo habíamos entrenado. Eso significa que no lo transmití lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía», asumió la derrota. Dentro de algo más de dos semanas debería ir mejor, cuando Basaksehir reciba en casa al Kocaelispor en el arranque de la nueva temporada de la Süper Lig. Después, el inicio del calendario también se presenta exigente, con un partido fuera de casa ante el Trabzonspor (2ª jornada) y el tempranero duelo con el campeón Galatasaray (4ª jornada).

Para el Turku, por cierto, tras el sorpresivo golpe ante Basaksehir en la fase previa de la Conference League, el camino continúa ahora como favorito: en la tercera ronda, los finlandeses se medirán al modesto FC Vaduz, de Liechtenstein. Si logra avanzar, Turku todavía tendría que superar después también los playoffs para alcanzar la fase de liga.