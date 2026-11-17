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En un momento en el que la selección española atraviesa una etapa de bajón y polémica, Álvaro Benito, exestrella del Real Madrid, ha lanzado unas declaraciones contundentes que lo han cambiado todo y ha defendido con firmeza a Pedri, asegurando que es un jugador irrepetible y que no tiene sustituto en el mundo.

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Las declaraciones de Benito llegan tras la enorme polémica generada por la ausencia de Pedri en los partidos de la selección española de la Liga de Naciones ante Chequia e Inglaterra, en un momento en que la estrella del Barcelona está ofreciendo uno de sus mejores niveles con su club, lo que hizo que su presencia en el banquillo resultara extraña para muchos.

Benito no dudó en defender al joven centrocampista en el programa «El Larguero» de la Cadena SER, donde lo describió como un jugador único e imprescindible para cualquier equipo que quiera ganar.

«Me voy a mojar: no llegó al Mundial en su mejor momento, se eligió otra opción y salió muy bien, pero eso no le resta categoría futbolística. Aquí hablamos hace unos meses de que era el mejor centrocampista», afirmó Benito.

El exfutbolista añadió: «Tiene categoría para medirse a los mejores centrocampistas del mundo. Bellingham y otros, con características diferentes. Yo no comparo jugadores, por supuesto».

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Benito insistió en que el único problema de Pedri en la actualidad no es en absoluto técnico, sino que pasa por recuperar su mejor nivel y la confianza en sí mismo con la selección, que quizá haya perdido un poco por la suplencia y la falta de minutos.

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«El único problema de Pedri es recuperar su mejor nivel y recuperar la confianza en la selección, que quizá ha perdido un poco, pero creo que no hay ningún jugador como él, con esas características, para encontrar huecos, proteger y salir de la presión», prosiguió.

Benito explicó que el verdadero valor de Pedri reside en su rara capacidad para leer el juego, encontrar los espacios que otros no ven y salir con el balón bajo presión sin perderlo, unas habilidades que ningún otro jugador de la selección posee con la misma calidad.

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El exentrenador del Real Madrid Castilla añadió: «Creo que es un añadido fantástico y, para mí, un titular indiscutible».

Las palabras de Benito llegan en un momento delicado para la selección española, que mostró un nivel discreto en sus dos últimos partidos a las órdenes de Luis de la Fuente y echó mucho en falta a un jugador capaz de controlar el ritmo del juego y marcar la diferencia en el centro del campo.

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Muchos analistas consideran que la ausencia de Pedri en el once inicial fue una de las principales causas del bajón de La Roja, sobre todo porque al equipo le faltó conexión entre la defensa y el ataque y no encontró soluciones ante las ordenadas defensas de Chequia e Inglaterra.

Por su parte, Pedri sigue ofreciendo un rendimiento excepcional con el Barcelona, donde se ha convertido en el cerebro del conjunto catalán y en el jugador en el que confía el entrenador para construir los ataques y dominar el desarrollo de los grandes partidos.

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La firme defensa de Benito hacia Pedri plantea una pregunta importante en el entorno futbolístico español: ¿reconsiderará De la Fuente sus opciones y le dará a Pedri el lugar que merece, o seguirá apostando por otras alternativas que han demostrado ser menos influyentes?

Lo que es seguro es que la polémica no cesará en los próximos días y que el nombre de Pedri seguirá en el centro del debate, entre quienes lo consideran el mejor centrocampista del mundo y quienes piden que se le dé una oportunidad completa para demostrarlo con la selección antes de las próximas grandes citas.