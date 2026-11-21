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Fuad Anwar, exestrella del Al Nassr saudí, considera que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, fue el causante de la derrota del Al Nassr en el clásico ante su eterno rival, el Al Ahli.

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El Al Ahli se impuso al Al Nassr por 3-1 en el partido que ambos disputaron ayer viernes por la noche en el estadio Alinma de Yeda, un encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Fuad Anwar afirmó, en declaraciones al diario saudí Al Riyadiyah: «El Al Nassr estuvo presente, sobre todo en la primera parte, y logró adelantarse con el gol de la leyenda portuguesa Ronaldo».

No obstante, matizó: «Pero él (Ronaldo) no acertó a transformar el penalti que habría permitido al Al Nassr seguir llevando las riendas del partido, y eso dio a los jugadores del Al Ahli el impulso para volver al encuentro, empatar y después ganar, con un Al Nassr que perdió su fuerza ofensiva tras la ausencia del senegalés Sadio Mané por motivos familiares».

El partido dejó una imagen poco habitual cuando Cristiano Ronaldo falló un penalti en el minuto 18, pese a que logró engañar al senegalés Edouard Mendy, portero del Al Ahli , ya que mandó el balón al lado contrario, pero este se estrelló en el poste derecho.

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Según la empresa de estadísticas Opta, Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado en lo que va de temporada en la Liga Roshn, después de haber errado ya uno en la victoria por 1-0 ante el Neom, el pasado 20 de octubre, frente al portero Marcin Bułka.

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Esa cifra iguala el total de penaltis que falló el portugués durante la pasada temporada de la Liga Roshn, en la que transformó 6 de 8.

Además, es la primera vez que Ronaldo falla dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que llegó al Al Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

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Por otro lado, Fuad Anwar consideró que la crisis económica que atraviesa el Al Nassr lo coloca en una situación complicada, concretamente tras no haber podido fichar a nuevos jugadores, sobre todo después de la marcha del centrocampista croata Marcelo Brozović.

Y explicó: «El Al Nassr vive esta temporada una situación difícil, sobre todo por no haber podido reforzar su plantilla en el pasado mercado de verano debido a la situación económica, lo que le obligó a afrontar la temporada con efectivos limitados, y de eso no tiene la culpa el australiano Ange Postecoglou, entrenador del equipo».

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Y añadió: «Quien apartó al croata Marcelo Brozović y trajo al portugués Samu Costa al Al Nassr esta temporada es el responsable, sobre todo porque este último no ha rendido hasta ahora lo suficiente como para justificarlo, y habría sido mejor renovar a la estrella croata».

Por otra parte, Anwar se negó a descartar al Al Nassr de la lucha por el título de la Liga Roshn esta temporada y aseguró que el equipo cuenta con muchos jugadores destacados capaces de devolverlo al buen camino.

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Y concluyó: «La derrota no afectará al Al Nassr, porque el equipo tiene estrellas destacadas capaces de superar esta etapa y las circunstancias. Espero que sea un rival fuerte y que vuelva a la segunda posición a partir de la próxima jornada».

Cabe recordar que el tropiezo mantiene al Al Nassr en la tercera posición de la clasificación de la liga saudí esta temporada, con 28 puntos, a dos del líder, el Al Hilal, que tiene un partido menos, y por detrás del Al Qadsiah, segundo, por diferencia de goles.